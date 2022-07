Ricky Martin: corte de Puerto Rico desestima una orden de protección contra el cantante

Getty Images

Una orden de protección por supuesta violencia doméstica emitida contra el cantante Ricky Martin fue anulada este jueves en una corte de Puerto Rico.

El recurso legal fue emitido el pasado 1 de julio, luego de ser solicitado por uno de sus sobrinos, quien alegaba que ambos habían tenido una relación sentimental durante siete meses. El artista negó los hechos en todo momento.

Este jueves el solicitante decidió desistir del caso, de acuerdo con un portavoz de la Oficina de Tribunales de Puerto Rico.

"Terminó el caso, la parte peticionaria solicitó su desestimación voluntaria", dijo el portavoz a BBC Mundo.

Las órdenes de protección -que en la isla son un proceso civil- son confidenciales y están contenidas en su Ley de Violencia Doméstica.

Pese a que los detalles de la audiencia celebrada más temprano en San Juan son privados, con la intención de proteger a quien solicitó la orden, las autoridades y los portavoces de la corte tienen la potestad de confirmar a la prensa si el recurso legal continúa o no vigente.

¿Qué es una orden de protección según la ley de Puerto Rico?

El recurso legal, establecido por un juez luego de evaluar un mínimo de prueba, prohíbe que una persona se acerque físicamente o se comunique con el peticionario, aunque sea a través de terceros o medios electrónicos.

De acuerdo con una comunicación escrita de las autoridades de Puerto Rico, Ricky Martin no estaba en el tribunal cuando la primera orden de protección fue concedida. No obstante, esto no es un requisito para que el juez emita su fallo, solo basta que, al escuchar el testimonio de quien la solicita, haya un indicio o riesgo de maltrato.

Pero por tal razón se celebró la vista judicial de este jueves, en la que el intérprete de Livin la Vida Loca tuvo la oportunidad de ofrecer su versión.

En Puerto Rico, toda persona que sufra violencia doméstica tiene derecho a solicitar la orden de protección, aunque no esté legalmente casada con el presunto victimario.

¿Qué ha dicho Ricky Martin?

Tanto el artista como su equipo de abogados han negado los hechos desde el inicio.

"La orden de protección presentada en mi contra se basa en alegaciones totalmente falsas, por lo que enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza", sostuvo el artista en sus redes sociales.

El cantante dijo que no ofrecería más expresiones por tratarse de un tema legal.

Su abogado en EE.UU., Marty Singer, indicó en una comunicación a varios medios estadounidenses que "Ricky Martin nunca ha estado -y nunca estará- involucrado en alguna relación de tipo sexual o romantica con su sobrino".

"La idea no es solo falsa, es asquerosa", agregó. "Todos esperamos que este hombre obtenga la ayuda que tan urgentemente necesita. Pero más que todo, esperamos que este horrible caso sea desestimado por el juez rápidamente al mirar los hechos", agregó.

Mientras, su defensa en Puerto Rico indicó en un comunicado: "Estamos seguros de que cuando los verdaderos hechos salgan a la luz en este asunto, nuestro cliente Ricky Martin será plenamente reivindicado".

¿De qué se le señalaba?

Medios de Puerto Rico informaron que un sobrino de Ricky Martin fue quien solicitó la orden de protección.

El joven alegó que tuvo una relación con el cantante durante siete meses, y que se separaron hace dos meses. Pero que el también actor lo llamaba "con frecuencia".

También señaló que lo ha visto merodeando su residencia al menos en tres ocasiones y que "temía por su seguridad".

