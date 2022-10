Resurge el Estado Islámico y reivindica autoría del atentado contra santuario en Irán que dejó 15 muertos

IRÁN.-El Estado Islámico reivindicó la autoría de un atentado contra un santuario chíi en la ciudad iraní de Shiraz, según un comunicado en su canal de Telegram.

Al menos 15 personas murieron en el ataque, según la agencia de noticias estatal IRNA, cuando fuerzas de seguridad se enfrentaban en otros lugares a manifestantes que conmemoraban los 40 días de la muerte de Mahsa Amini.

Esto marca el resurgimiento del Estado Islámico, que según el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, había sido derrotado.

Donald Trump advirtió en el 2019 que “¡nos estamos retirando (de Siria) después de una victoria al 100% frente al Califato!”

Sin embargo, Trump pidió a "Gran Bretaña, Francia, Alemania y otros aliados europeos" que se hagan cargo de los más de 800 prisioneros de Estado Islámico capturados en Siria y meterlos en la cárcel.

"La alternativa no es buena, ya que si no, nos veremos obligados a liberarlos", dijo Trump. E insistió: "Estados Unidos no quiere ver cómo esos milicianos del Isis impregnan Europa, que es donde se supone que irán. Hacemos mucho y gastamos mucho: es hora de que otros se levanten y hagan el trabajo que son capaces de hacer".

¿Cuántos muertos hubo en Irán?

Las autoridades iraníes cifran en 15 el número de muertos hasta el momento, pero Amaq lo elevó a 20.

El autor de los disparos resultó herido y fue detenido, según la agencia de noticias oficial iraní IRNA.

Muchas personas visitan este santuario los miércoles, según la tradición local. El ataque ocurrió durante las horas que más visitantes tiene el lugar.

Este hecho sucedió en medio de las protestas que sacuden Irán desde la muerte de Mahsa Amini, el 16 de septiembre, tras ser detenida tres días antes por la Policía de la moral por llevar mal puesto el velo islámico.