Reportera sufre acoso en el estadio Maracaná: aficionado la insultó, tocó y besó contra su voluntad

BRASIL.- El pasado miércoles 7 de septiembre, una reportera de ESPN fue acosada por un fanático que asistió al último partido entre el equipo brasileño Flamengo y el argentino Vélez Sarsfield. La agresión ocurrió a unas horas de que tuviera lugar la semifinal de la Copa Libertadores, en el estadio Mário Filho (Maracaná), en Río de Janeiro. El atacante incluso besó a la comunicadora en plena transmisión de televisión.

A repórter Jéssica Dias, da ESPN, foi assediada ao vivo por um lixo humano que suja a camisa do Flamengo com atos repugnantes como este. pic.twitter.com/bHnHKtYUeH — Paulo Pacheco (@ppacheco1) September 7, 2022

El agresor se llama Marcelo Benevides Silva. Tras ser reportado a las autoridades, el hombre fue detenido por acoso sexual y, tras una audiencia en el Juzgado Penal Especial, le fue decretada prisión preventiva. En delitos en flagrancia, como este caso, no hay opción para fianza.

La agresión no se limitó a besar a la reportera. La víctima declaró ante la policía que Marcelo la estuvo violentando desde antes de que iniciara la transmisión. La insultaba, hostigaba y también se atrevió a tocarla. Tanto el equipo de ESPN como otras personas fueron testigos de ello.

O homem que assediou a jornalista Jessica Dias, da ESPN, está detido. O filho está o acompanhando na delegacia. O cinegrafista e o auxiliar seguraram para que ele não fosse embora. Por trás das câmeras, o cidadão estava passando a mão na repórter, além do beijo. Força, Jessica. pic.twitter.com/D4XqeQCJDK — Isabelle Costa (@bellexcosta) September 7, 2022

"No quería un beso, no quería pasar 3 horas en una comisaría. Solo quería trabajar"

El suceso fue ampliamente comentado esa misma noche en los medios especializados en deportes. La reacción de los internautas fue de solidaridad para con la víctima. Le mostraron apoyo a través de redes sociales, condenando las acciones del agresor y llamando a una actitud de respeto en los eventos deportivos. Se trató de una petición de justicia y una expresión de la necesidad de acabar con el machismo como componente de las manifestaciones culturales del futbol.

La empresa empleadora de la mujer agredida, ESPN, mostró su respaldo hacia la víctima. Se posicionó a través de un comunicado difundido por redes sociales. En este, refrendó que condena cualquier tipo de violencia ya sea física o verbal. Afirmaron que apoyarán a la reportera y que están a disposición de las autoridades para colaborar en la investigación.

O Clube de Regatas do Flamengo repudia o assédio cometido por um torcedor rubro-negro com a jornalista da ESPN Jéssica Dias durante reportagem antes da partida desta noite. É lamentável que atos repugnantes como este, que não representam a Nação Rubro-Negra, ainda aconteçam. — Flamengo (@Flamengo) September 7, 2022

El equipo brasileño, por su parte, mostró pesar por el hecho. A través de su cuenta de Twitter, calificó este tipo de hechos como repugnantes. Expresó su deseo de que no sigan ocurriendo y aclaró que esas acciones no representan a sus aficionados. Lamentablemente, este tipo de casos se han vuelto frecuentes en el quehacer de las mujeres que trabajan en la industria del reportaje de deportes. "Sufrí acoso sexual mientras trabajaba y eso es un delito. No quería un beso, no quería cariño, no quería pasar 3 horas en una comisaría. Solo quería trabajar", escribió la reportera.

