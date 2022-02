Reporta Tailandia 965 casos de Covid en una prisión

TAILANDIA.- Autoridades tailandesas informaron sobre un brote de Covid-19 en una prisión del Norte del país que ya acumula 965 contagios.

Thawatchi Chaiwat, subdirector general de Prisiones, señaló que el brote se detectó en la sección de presos condenados por narcotráfico de la cárcel de Lampang que se encuentra al Norte de Tailandia.

Tan solo en mayo pasado el Departamento de Prisiones dio a conocer la detección de más de 12 mil 700 casos de Covid en prisiones de Bangkok y Chiang Mai producidos por la variante alfa, registrada por primera vez en Reino Unido.

Presos deben dormir con cubrebocas

Tras conocerse los contagios, las autoridades de las prisiones obligaron a los reos a dormir con cubrebocas, pese a que en las cedas suelen dormir unas 50 personas.

Actualmente hay más de 300 mil presos en cárceles de Tailandia que viven en hacinamiento, la mayoría de ellos condenados por posesión de drogas.

Hasta la fecha Tailandia acumula 2 mil 64 millones de casos de Covid y más de 22 mil fallecimientos por la enfermedad, no obstante, el 70.5% de su población ya cuenta con el esquema de vacunación completo, mientras que el 30% ha recibido la dosis de refuerzo, según cifras de Our World in Data citadas por Efe.