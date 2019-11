Renuncia "irrevocable" embajador de Bolivia ante la OEA

WASHINTON.- El embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), José Alberto Gonzales, presentó este martes su "renuncia irrevocable" después de que el domingo dejara la Presidencia Evo Morales, en medio de fuertes protestas y las sugerencias de las Fuerzas Armadas de que abandonara el cargo.

Gonzales, representante de Bolivia ante la OEA desde septiembre de 2018, comunicó su decisión en un nota a la Presidencia del Consejo Permanente del bloque hemisférico, que rota entre los 34 Estados miembros activos y que está ocupada actualmente por la embajadora de Guatemala, Rita Claverie.

"Distinguida presidenta: Me permito informarle que a primera hora de hoy he presentado mi renuncia irrevocable al cargo de representante permanente del Estado Plurinacional de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludar a usted atentamente", reza la nota, firmada abajo por el embajador.