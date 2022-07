Relacionan viruela del mono con sexo entre hombres en estudio universitario en EU

WASHINGTON, D.C.- El brote mundial de viruela del mono está siendo impulsado principalmente por el sexo entre hombres, de acuerdo al primer artículo importante revisado por pares que analiza un gran conjunto de casos del virus.

El brote, que los epidemiólogos creen que comenzó inicialmente a mediados de la primavera en reuniones de hombres homosexuales y bisexuales en Europa, ha alarmado desde entonces a esos expertos al dispararse a casi 16 mil casos en todo el mundo.

Ahora, los especialistas en enfermedades infecciosas están desarrollando una comprensión cada vez más refinada de los conductos predominantes de transmisión de la viruela del simio, así como de los patrones típicos del curso de la enfermedad.

“Estos datos apuntan claramente al hecho de que, hasta ahora, las infecciones ocurren casi exclusivamente entre hombres que tienen sexo con hombres”, dijo Jennifer Nuzzo, epidemióloga de la Universidad de Brown, sobre el nuevo estudio, que se publicó el jueves en el New England Journal of Medicamento. “Y la presentación clínica de estas infecciones sugiere que la transmisión sexual, no solo el contacto físico cercano, puede estar ayudando a propagar el virus entre esta población”.

Este gran estudio multinacional proporciona el conjunto más completo de datos clínicos y demográficos sobre los casos de viruela del simio que ocurren fuera de las áreas endémicas”, dijo Nuzzo, quien no participó en el estudio.

Solo en África registran muertes por viruela del mono

Nadie ha muerto por infección de viruela del mono fuera de África durante este brote. Y para muchas personas, la enfermedad es relativamente leve y se resuelve por sí sola en unas pocas semanas sin necesidad de intervención médica. Sin embargo, el nuevo artículo informa que la viruela del simio puede causar un dolor tan intenso que una proporción sustancial de personas con el virus requieren hospitalización para controlar el dolor.

“Hemos visto pacientes con dolor rectal severo que empeora cada vez que van al baño, dolor genital cada vez que orinan y dolor de garganta cada vez que tragan”, dijo el Dr. Jason Zucker, especialista en enfermedades infecciosas del Departamento de Medicina de la Universidad de Columbia. .

En los Estados Unidos, los casos confirmados de viruela del mono han aumentado drásticamente en las últimas semanas, a 2 mil 593 hasta el jueves. Con los crecientes temores entre los expertos en enfermedades infecciosas de que el virus se volverá endémico en los EU y en todo el mundo, la administración Joe Biden ha sido objeto de intensas críticas por parte de activistas y la comunidad de salud pública de que sus agencias de salud no actuaron lo suficientemente rápido para detener el brote.

El fuerte aumento reciente en los diagnósticos de la también llamada viruela símica en los EU podría deberse en parte al aumento de las pruebas realizadas, especialmente después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (por sus siglas en inglés CDC) incorporaron a cinco empresas comerciales de pruebas durante las últimas dos semanas.

Los expertos en salud pública también teorizan que las principales reuniones del Orgullo LGBTQ en junio pueden haber facilitado la transmisión del virus. Y dado el período de incubación de la infección, el nuevo documento lo sitúa en siete días, con un rango de tres a 20 días, es posible que la nación ahora esté viendo los efectos posteriores resultantes de los encuentros sexuales a fines de junio y principios de julio.