Reino Unido: Hombre que apuñaló a su perro una docena de veces y lo dejó morir en la playa es encarcelado; "no es ilegal matar a tu perro", dice

Reino Unido.- Fue encarcelado un hombre que apuñaló a su perra una docena de veces y que luego la dejó morir en una playa en el noreste de Inglaterra.

Luke Proffit, de 22 años, llevó a cabo el brutal ataque a su pastor alemán, Bella, mientras sufría una crisis de salud mental el 16 de diciembre, según el medio de noticias británico.

La policía de Northumbria dijo que quienes encontraron al perro gravemente herido en la playa de Hendon, cerca de Sunderland, pidieron ayuda. A pesar de los esfuerzos de un veterinario, Bella murió luego de sufrir un paro cardíaco.



La policía dijo que la pastora alemán tenía un peso saludable antes de ser atacada. Agregaron que cuando arrestaron a Proffit, les dijo a los oficiales: "No es ilegal matar a tu perro".

Más tarde, Proffit se declaró culpable de causar sufrimiento innecesario a un animal en el Tribunal de la Corona de Newcastle. El lunes 30 de mayo se le impuso una sentencia de 18 meses. También se le prohibió tener un animal durante 18 años.



Peter Baker, oficial de cumplimiento de la vida silvestre en la policía de Northumbria, dijo en un comunicado:

Este es un caso absolutamente horrendo y agradezco la sentencia privativa de libertad dictada contra Proffit. La perra fue objeto de violencia sostenida y miembros del público la encontraron con terribles heridas en el cuerpo y el cuello. "Proffit es uno de los primeros delincuentes de nuestra fuerza en ser encarcelado desde que se introdujeron pautas de sentencia más estrictas en los tribunales de todo el Reino Unido el verano pasado por los crímenes de crueldad animal más atroces.

Somos una nación de amantes de los animales, y siempre es decepcionante y molesto cuando ocurren crímenes como este. Espero que este caso envíe un mensaje fuerte: cualquiera que lastime o abuse de los animales será llevado ante la justicia.

La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals del Reino Unido dijo que había recibido más de 1 millón de llamadas de miembros del público sobre casos de sospecha de crueldad animal en 2020.



La RSPCA agregó que la mayor cantidad de llamadas se relacionaron con perros, que representaron 56 563 de los incidentes informados en 2020, seguidos por gatos con 55 667 incidentes.

Investigó más de 57 000 denuncias de crueldad animal en 2020.

En los Estados Unidos, alrededor de 10 millones de animales son maltratados cada año, según la Sociedad Protectora de Animales de los Estados Unidos. Los perros constituyen alrededor del 65 por ciento de los animales maltratados, agregó la sociedad.



La Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales afirma que aproximadamente 6,3 millones de animales de compañía ingresan a los refugios en todo el país cada año. Alrededor de 3,1 millones de estos son perros y 3,2 millones son gatos.

