"Reichsbürger": Grupo de extrema derecha pretendía dar un golpe de estado en Alemania

ALEMANIA.-La policía Italiana detuvo a un antiguo oficial del Ejército alemán sospechoso de estar implicado en un complot para dar un golpe de estado.

Según la cadena DW, es uno de los 25 detenidos en la mayor operación contra el extremismo de la ultraderecha de la Alemania moderna.

La mayoría de los arrestados pertenecen al movimiento llamado "Reichsbürger", que rechaza la autoridad del Estado y cree en la legitimidad del extinto imperio Alemán.

En el pasado tuvimos varios casos en los que los "Reichsbürger" utilizaron la violencia contra la policía, un agente fue asesinado a tiros en Baviera en 2016 y este año hubo tiroteos contra policías, varios de los cuales sufrieron heridas. La violencia de estos grupos debe ser tomada muy enserio", dijo Thomas Haldenwang, de la Oficina para la protección de la Constitución.

DW detalla que el complot podría haberse gestado en un pabellón de una casa en Turingia al Este de Alemania. Pertenece a Heinrich XIII Royce, descendiente de una familia aristocrática. Royce era el cabecilla del grupo y planeaba convertirse en jefe del Estado si el golpe tenía éxito.

Un oficial de policía trabaja durante la redada en Berlín este 7 de diciembre que se saldó con la detención de personas presuntamente afiliadas al movimiento llamado Reichs Citizens (Reichsbuerger). EFE/EPA/Filip Singer

Los habitantes de la zona están consternados.

“Ni yo ni la gran mayoría de la gente aquí tenemos absolutamente nada que ver con esta gente, nada. No me importa cómo se haga llamar, realmente no me importa", mencionó un vecino a la cadena DW.

La policía actualmente busca un depósito de armamento en la propiedad.

El hecho de que el grupo se hiciera con un gran número de armas, hizo saltar la alarma de los investigadores y desencadenó la redada.

Scholz califica de "grave" la presencia de una exdiputada en el grupo golpista

El canciller alemán, Olaf Scholz, consideró hoy de "especial gravedad" la presencia de una exdiputada de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en la presunta organización terrorista desarticulada ayer y que planeaba tomar del Bundestag (Parlamento) para dar un golpe de Estado.

"Es obviamente un caso más que notable y de gran gravedad", afirmó Scholz, en una comparecencia junto a los jefes de los Gobierno regionales, a propósito de los registros realizados ayer en 11 estados federados, en que fueron detenidas 25 personas.

El macro operativo policial mostró "la capacidad de actuación de nuestra democracia" y la determinación de actuar "con toda firmeza" frente a esos grupos.

Entre los detenidos, 23 de los cuales ingresaron hoy en prisión provisional, estaba la jueza y exdiputada de Alternativa para Alemania (AfD) Birgit Malsack-Winkemann.

De acuerdo con la investigación abierts por la Fiscalía General, el grupo está vinculado con los "Reichsbürger" o "Ciudadanos del Reich", un movimiento radical que no reconoce la fronteras actuales de Alemania ni su orden Constitucional o autoridades.

La organización estaba constituida por una especie de consejo ejecutivo y un brazo armado, informó el fiscal general, Peter Frank, y su propósito era "destruir el orden democrático constitucional en Alemania a través de la violencia y de medios militares".

Con información de EFE