"Regresa a México": Mujer abofetea a otra por agresión y comentarios racistas en gasolinera de Phoenix

PHOENIX, Arizona.- En la tienda de una gasolinera de Phoenix una joven identificada como Karina Rodríguez, abofeteó a Tamara Harrian, después de que en una confrontación verbal acalorada iniciada por esta, la insultó con comentarios racistas y la agarró del brazo.

El vídeo grabado por Greg Conn y publicado el 6 de junio se ha vuelto viral con más de 13 mil 500 reacciones, 22 mil 022 veces compartido y casi 10 mil comentarios. Sumado a otras redes sociales donde se ha difundido.

En la grabación se observa a Harrian dirigiéndose a Rodríguez para señalarle que no es bienvenida en el establecimiento y que debe "volver a su país". Posteriormente, después de varios insultos de la mujer blanca hacia la joven va hacia Conn, quien se encontraba registrando el hecho con su teléfono, para principalmente ordenarle "Tienes que marcharte, no te incumbe".

Luego vuelve con Rodríguez a cuestionarla y esta le responde categóricamente “Nací en Estados Unidos, ¿de dónde son tus ancestros?” y se da la espalda. Finalmente, tras otros comentarios hostiles como "regresa a México", Harrian la toma del brazo, la joven le exige que aleje sus manos de ella y es cuando Rodríguez la abofetea.

En el post de Facebook, Conn detalló que la gasolinera de Shell está localizada al norte de la ciudad, así como:

El racismo está vivo y goza de buena salud”.

Los Harrian se disculpan

El esposo de Harrian enfatizó que el hecho no retrata quién es su esposa y que sus acciones se derivaron de una enfermedad mental que padece, por lo que pidió disculpas por los insultos, ya que ninguno de los dos son racistas.

Consultado por The Arizona Republic, Robert Harrian declaró "No podía creerlo...Lo que dijo [Tamara] fue reprochable ... lo siento mucho, mucho".

El cónyuge precisó que el 7 de junio un amigo le envió la grabación "Me han hecho llorar mucho los últimos días... He tratado de hacer todo lo posible para compartir con la gente lo que realmente sucedió, pero los correos electrónicos no cesan, las publicaciones en redes sociales no se detienen".

Robert, quien es propietario de la firma de abogados Harrian en Glendale, Arizona afirmó que le han hecho llegar más de mil comentarios en línea, a partir de que el vídeo se difundió masivamente.

"Ayer las líneas telefónicas estaban tan ocupadas que no pude hacer ni recibir llamadas... Me llegaron tantos mensajes que bloquearon nuestro correo electrónico. Cuando lo abrí esta mañana, tenía 300", agregó.

El esposo teme que su nombre se asocie al racismo, que se quede desempleado y que su bufete (que tiene a otras diez personas), tenga que cerrar.

Asimismo, remarcó que él y Tamara son parte de una congregación religiosas desde hace décadas y tienen claro la importancia de la diversidad "No tengo un hueso racista en mi cuerpo... Lamento mucho lo que sucedió ... lo que dijo e hizo mi esposa y toda esa escena. Lo siento mucho", añadió.

Un extrabajador indicó que previo al vídeo viral, el despacho legal contaba con dos o tres reseñas, sin embargo, actualmente se leen alrededor de mil 1300 negativas.

Finalmente, internautas catalogaron a la firma en Google como baño público e intervinieron el edificio que se muestra en el buscador con "MOTEL DE PAYASOS"

Con información de USA Today