Recuperan entrevista que Jorge Ramos hizo a Nicolás Maduro

La entrevista que Jorge Ramos le hizo al presidente de Venezuela Nicolás Maduro fue recuperada, informó Univisión Noticias a través de Twitter.



El video consta de 17 minutos preguntas y respuestas que intercambiaron ambas personas, antes de que el presidente ordenara detener la conversación, confiscara el material y deportara al reportero junto a su camarógrafo a Estados Unidos.



Vienes a provocarme. Te vas a tragar tu provocación. Te vas a tragar con Coca-Cola tu provocación”, dijo el presidente a Jorge Ramos cuando le dio una lista con los nombres de 400 de los 989 presos políticos que las organizaciones no gubernamentales contabilizan en ese País.



Al cuestionársele sobre la actual crisis humanitaria y la política de Venezuela, Maduro respondió con amenazas e insultos.



Según publicó Univisión, el presidente se mostraba incómodo desde la primera pregunta.



Aquí la entrevista:



“Usted sabe, usted no es el presidente legítimo. Entonces, ¿cómo le llamo? Para ellos (el Parlamento) usted es un dictador”, le dijo el periodista.



Maduro contestó la pregunta agitando una copia en miniatura de la Constitución venezolana: “Me tienes que llamar como dice la Constitución. Yo me llamo Nicolás, un solo nombre tengo: Nicolás Maduro Moros. Soy un obrero, un hombre sencillo, por voto popular he sido electo y reelecto presidente. Así que, bueno, ya te corresponde a ti cómo me quieras llamar”.



Después, el líder chavista se opone a comparar el montón de razones por las cuales el Parlamento venezolano y más de 50 gobiernos del mundo dejaron de reconocerlo como el legítimo presidente de la República.



“Tienes que ser un poco más equilibrado”, enseña Maduro a Ramos y le dice: “Tú tienes una posición contra la revolución bolivariana. Tú eres un opositor de derecha que vive en Estados Unidos, muy anti revolucionario. No eres solo un periodista, Jorge”.



Para culminar, Maduro dice que aceptó la entrevista porque sabía que iba a ser así y no conforme con su trabajo opta por censurarla.