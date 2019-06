Rechaza familia de Aylan película sobre crisis de refugiados

CANADÁ.- La familia de Aylan Kurdi, niño que fue encontrado sin vida en una playa de Turquía en 2015, afirmó que se oponen a la película de Omer Sarikaya que trata sobre la crisis de refugiados.

Tima Kurdi, tía del niño, declaró a en una entrevista con el canal CBC que nadie ha pedido permiso a la familia para la realización de la película. Su hermano y padre del menor, Adbullah Kurdi, fue quien le informó sobre el film:

Me llamó, estaba llorando, me dijo que no podía imaginar que su hijo muerto estuviera vivo de nuevo en una película", contó Kurdi.