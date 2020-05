Reapertura de cines y negocios aumentó casos de coronavirus en Texas

CIUDAD DE MÉXICO.- Los casos de coronavirus en Texas aumentaron en el primer fin de semana en el que el Gobernador Greg Abbott permitió la reapertura de cines y negocios selectos.



Aunque no fueron muchos los cines que decidieron reabrir, tres de ellos en San Antonio, tuvieron una afluencia 3 mil personas; estos complejos, de acuerdo con The Hollywood Reporter, son regentados por la empresa Santikos Entertainment.



Uno de los espacios, el Palladium Imax, generó 7 mil 19 dólares en su reapertura al vender, con descuento, a 5.41 dólares el boleto, a mil 297 clientes; en cambio, los establecimientos Cibolo y Casa Blanca generaron, con la misma tarifa, 3 mil 374 y 5 mil 496 dólares, respectivamente.



La cartelera que se exhibió en los dos días estuvo compuesta por Trolls World Tour, Bloodshot, I Still Believe, The Hunt y Bad Boys For Life.





Muestra que hay una demanda acumulada", comentó un jefe de distribución de Hollywood.



Sin embargo, NME reportó que aunque se condicionó que para abrir los complejos, debían estar al 25 por ciento de capacidad de la sala, y que se siguieran los protocolos de seguridad del Covid-19, a partir del 2 de mayo el estado vio un aumento de mil 293 casos.



Empresas como AMC, Alamo Drafthouse y Grand Berry decidieron no abrir sus negocios, y el propietario de este último, Jimmy Sweeny, comentó que su decisión se debía a que considera que no era momento para permitir que los establecimientos regresaran a sus funciones.



"Somos una empresa que desea reunir a las personas, y ahora claramente no es el momento de hacerlo", dijo Sweeny a NBC DFW.