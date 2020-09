Realizan homenaje a fallecidos por Covid-19 en España; plantan 53 mil banderas

MADRID, España.- Una asociación de familias de víctimas del coronavirus dijo el domingo que plantó 53 mil banderas españolas, de tamaño pequeño, en un parque de Madrid en honor a los muertos por la pandemia.

Los voluntarios colocaron las banderas en una pendiente cubierta de hierba con vistas a una carretera.

Debido a Covid-19 han fallecido 31 mil 232 personas en el país ibérico, pero se cree que la cifra de fallecidos y personas contagiadas podría ser mayor debido a que al inicio de la crisis las pruebas diagnósticas no eran generalizadas.

Honorio Hernández, jubilado de 62 años, expresó:

Creo que es un hermoso homenaje a las víctimas, mucho mejor que el homenaje que le dio el presidente del gobierno... He estado en el Cementerio Nacional de Arlington y esto me recuerda eso. Estas personas al menos merecen esto, si no mucho más”.