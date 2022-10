Rapero ruso se suicidó para evitar ir a guerra en Ucrania

UCRANIA.- La guerra entre Rusia y Ucrania ha cobrado miles de vidas dentro y fuera del campo de batalla desde que iniciaron los ataques el 24 de febrero de este año. Muchas personas han decidido quitarse la vida antes de ser una victima de los ataques armados y muchas otras antes de ir a la guerra y tener que ser la causa de tantas muertes.

Este es el caso del rapero ruso, Ivan Vitalievich Petunin, mejor conocido como “Walkie”. Petunin tenía 27 años y su mayor pasión era la música. Desde pequeño mostró interés en el rap y cuando era un poco más grande empezó a ganar relevancia en su comunidad tras participar en diversas batallas de rap y lanzar su primer álbum “Psíquico” en 2018.

Desafortunadamente, la prometedora carrera musical de Walkie llegaría a su fin durante las primeras horas del 30 septiembre al decidir quitarse la vida tras la amenaza del presidente ruso, Vladimir Putin, de hacer un reclutamiento masivo entre la población rusa para pelear en la guerra contra Ucrania.

Antes de cometer el acto suicida, Petunin compartió un video en su cuenta de Telegram para despedirse y expresar un mensaje rotundo en contra de las acciones del presidente ruso.

No tengo derecho a apretar el gatillo. No estoy dispuesto a tomar armas y matar a los míos. Perdónenme todos los que me aman, pero a veces tus principios deben morir, compartió el rapero.