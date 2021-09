R Kelly: los duros testimonios que fueron decisivos en la condena del cantante por tráfico sexual

Reuters

Durante más de cinco semanas, casi una docena de víctimas de R Kelly brindaron detalles desgarradores en un tribunal de Nueva York acerca del abuso y maltrato que sufrieron a manos de la superestrella del R&B.

Muchas de las 11 víctimas, algunas de las cuales no pueden ser identificadas públicamente, aseguraron haber tenido relaciones sexuales con R Kelly cuando eran menores de edad.

Lo describieron como un individuo controlador, enojado y violento, y revelaron que les pedía que lo llamaran "papi".

Otras mujeres explicaron que se vieron obligadas a escribir cartas de chantaje, con confesiones falsas que luego podrían usarse en su contra.

Este lunes, 27 de septiembre, Kelly fue declarado culpable de cargos de extorsión y tráfico sexual. Será condenado el 4 de mayo.

Pero, ¿qué dijeron exactamente las víctimas del hombre que ahora enfrenta su vida tras las rejas?

Herpes

Una testigo, identificada en la acusación contra Kelly con el nombre de Jane Doe No 5, declaró que el cantante abusó de ella repetidamente a lo largo de una relación de cinco años, que comenzó en 2015, cuando ella tenía 17 y aspiraba a ser cantante

Ahora con 23 años, la testigo también destacó que contrajo herpes tras haber tenido relaciones sexuales con él a los 17.

La joven afirmó que Kelly no le dijo que tenía una enfermedad de transmisión sexual, como lo obliga la ley a hacerlo.

"Este hombre me transmitió a propósito algo que él sabía que tenía", explicó. "Él podría haber controlado la situación".

Poco después, el médico de Kelly testificó que al cantante le habían recetado medicamentos contra el herpes desde 2007.

Cuando la joven lo confrontó, él se "agitó y me dijo que pude haberlo contraído de cualquiera. Le dije que solo había tenido relaciones con él".

Y cuando le resultaba imposible tener relaciones sexuales porque le dolía, él se quejaba de que su cuerpo estaba "dañado".

Más tarde, otra mujer identificada con el nombre de Faith testificó que Kelly la había contagiado con herpes, y una tercera mujer identificada con el seudónimo de Kate afirmó que Kelly le dio un arreglo de US$200.000 después de que le pegó el virus.

"Yo corría huyendo de él y defendiéndome"

Además, Jane declaró que Kelly intentaba controlar todos los aspectos de su vida diaria y la "castigaba" por cualquier cosa que él consideraba como una desobediencia.

A veces la castigaba dándole nalgadas tan fuertes que le dejaban moretones y hacían que su "piel se rasgara".

"Me castigaba casi cada dos o tres días", precisó la mujer en la corte.

Reuters

En un incidente, Jane testificó que Kelly la agredió con un zapato Air Force 1 talla 12 después de descubrir que le había enviado un mensaje de texto a un amigo acerca de él.

"Me golpeó por todas partes", dijo. "Yo corría huyendo de él y defendiéndome".

Aborto y heces en la cara

Jane también aseguró que Kelly la presionó para que se sometiera a un aborto que no quería hacerse después de quedar embarazada de él.

Posteriormente, uno de los asistentes del cantante la llevó a la clínica.

Kelly además obligó a Jane a grabar videos degradantes de sí misma como castigo, incluido uno en el que tuvo que untarse con heces en la cara, según dijo la víctima.

Luego agregó que la amenazó con obligarla a hacerlo de nuevo porque parecía que "no estaba lo suficientemente atraída por eso".

Reuters Un gráfico realizado por un contador de R. Kelly fue mostrado en el tribunal.

Otra mujer identificada como Anna dijo que Kelly hizo que se grabara de forma "sexual y seductora con fluidos corporales".

"Quería que me vistiera como una Chica Exploradora"

La primera testigo, Jerhonda Johnson Pace, le informó al jurado que R. Kelly sabía que ella era menor de edad en 2009 cuando tuvieron relaciones sexuales en Chicago, Estados Unidos, donde la edad legal de consentimiento es 17.

Pace, que ahora tiene 28 años, testificó el primer día del juicio que inicialmente le había dicho a Kelly que tenía 19 años, pero reveló su verdadera edad el día que tuvieron relaciones sexuales por primera vez.

"Quería que me recogiera el pelo en coletas y me vistiera como una Chica Exploradora", le dijo más tarde a la corte, y añadió que Kelly hizo videos de sus encuentros sexuales.

Pace también aseguró que le exigió que pidiera permiso para usar el baño.

Si estaba de buen humor, le otorgaba dicho permiso en cuestión de minutos, afirmó. Pero cuando estaba de mal humor, se veía obligada a esperar hasta tres días.

Reuters Jerhonda Johnson Pace en la corte.

También testificó que estaba obligada a saludar al cantante cada vez que entraba a una habitación, y la abofeteaba y escupía cuando no se dirigía a él lo suficientemente rápido.

En el contrainterrogatorio, los abogados defensores la hicieron admitir que había ganado unos US$25.000 tras publicar un libro autoeditado sobre sus experiencias con Kelly.

Ella alegó que no le habían pagado por sus apariciones en los medios de comunicación.

"¿Qué estás dispuesto a hacer por la música?"

Dos hombres subieron al estrado para testificar sobre los abusos que sufrieron durante su paso por el séquito del cantante.

Uno de ellos, que testificó bajo el seudónimo de Louis, afirmó que conoció a Kelly por primera vez en 2006, cuando tenía 17 años y trabajaba de noche en un McDonald's en Chicago.

Detalló que Kelly le dio su número de teléfono y lo invitó a su casa, bajo la promesa de que podría trabajar en su estudio de grabación. Un día, Kelly le preguntó qué estaba "dispuesto a hacer por la música".

Getty Images El cantante de R&B ha negado constantemente las acusaciones.

En uno de los encuentros, la estrella le preguntó a Louis si alguna vez había "tenido alguna fantasía" con hombres, luego "se puso de rodillas y procedió a darme sexo oral". Era menor de edad.

"Ahora somos hermanos"

Después "me dijo que lo mantuviera entre él y yo", y añadió: "ahora somos familia, somos hermanos".

Otro hombre, que se hizo llamar Alex, declaró que conoció a Kelly en la escuela secundaria antes de tener una relación con él a partir de los 20 años.

Aseguró que Kelly lo besó a la fuerza en una ocasión, diciéndole que "tuviera la mente abierta".

Más tarde, Kelly conseguiría a mujeres para que Alex tuviera relaciones sexuales con ellas mientras el cantante miraba y filmaba, a veces uniéndose o masturbándose.

Describió a las mujeres con las que se acostó como "zombies" y especificó que tenía prohibido hablar con ellas fuera del sexo o preguntarles sus nombres.

Kelly, según dijo Alex, se refería a él como "sobrino", a pesar de que no tenían ningún parentesco familiar.

"Estaba completamente conmocionada. Me quedé en blanco"

Una mujer, que testificó bajo el nombre de Addie, afirmó que el cantante la violó detrás de un escenario en Miami después de un concierto.

Addie precisó que dos hombres "que parecían gorilas" se acercaron a ella y a su amiga y las invitaron detrás del escenario luego del espectáculo.

Una vez allí, Kelly despejó la habitación y la violó violentamente, agregó.

"En este punto, estaba completamente conmocionada", le dijo a la corte. "Me quedé en blanco".

Después, su amiga quiso ponerse en contacto con la policía, pero Addie temía que la industria del entretenimiento la pusiera en la lista negra si se presentaba.

"Ni siquiera sabía si me creerían", declaró. "No quería que me avergonzaran por ser una víctima".

El ataque se produjo apenas dos días después del matrimonio de Kelly con la cantante menor de edad Aaliyah.

