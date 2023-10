"Quiero morir": Una enfermedad rara y debilitante, se manifestó en la piel de Theodor

Florin Morar y Mariana Truica, llevaron a su hijo Theodor al extranjero en busca de una cura para su rara enfermedad de la piel, que se siente como "cientos de hormigas arrastrándose bajo la piel".

A Theodor le han diagnosticado una forma extrema de eccema llamada neurodermatitis, que puede provocar que la piel desarrolle manchas rojas, gruesas y coriáceas.

Según Mayo Clinic, la neurodermatitis es una afección de la piel caracterizada por picazón o descamación crónicas. Notarás áreas de piel levantadas, ásperas y con comezón, principalmente en el cuello, las muñecas, los antebrazos, las piernas o la zona de la ingle.

Después de años de búsqueda de respuestas y malos consejos médicos en el Reino Unido, llevaron a Theodor a una clínica especializada en Alemania que mostró resultados positivos en el tratamiento de su condición.

La condición de Theodor había afectado su calidad de vida y movilidad, y a menudo expresaba el deseo de morir debido al dolor.

"En palabras de Theo: 'Papá, siento como si tuviera cientos de hormigas arrastrándose bajo mi piel todos los días y todas las noches. Me pica y duele, papá'. En algunas ocasiones, Theo mencionó: "Quiero morir, no puedo soportar más esto, desearía irme de casa y volver cuando esté mejor, así no tengo que hacerte pasar por esto".