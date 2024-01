¿Qué se sabe de los 31 migrantes secuestrados en Reynosa, Tamaulipas?

REYNOSA, Tamaulipas.- El pasado 30 de diciembre, un comando armado interceptó un autobús de pasajeros de la ruta Monterrey-Matamoros y se llevó a 31 migrantes de diversas nacionalidades.

Los hechos ocurrieron en el tramo de Reynosa a Matamoros donde el autobús de Grupo Senda fue interceptado por cinco camionetas con personas armadas.

De acuerdo con Jorge Cuéllar Montoya, titular del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Publica de Tamaulipas, hasta el 1 de enero de 2024 dichas personas se encuentran en calidad de desaparecidos.

Por el momento, unidades de la Guardia Nacional, elementos estatales y personal militar de la Sedena realizan recorridos de seguridad y vigilancia sobre varios tramos carreteros y en la Autopista Matamoros-Reynosa.

Trascendió que el autobús salió de Monterrey, en el vecino estado de Nuevo León, y tenía como destino final la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, de donde los migrantes intentan pasar a Estados Unidos. Sin embargo, fueron interceptados cuando estaban a la altura del municipio de Reynosa, otra ciudad fronteriza.

Cuéllar Montoya detalló que fueron sólo cinco viajeros de nacionalidad mexicana a quienes no se llevaron y que junto con los choferes del autobús fueron escoltados hasta Matamoros.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó que en el secuestro múltiple en Reynosa, Tamaulipas, hay 4 colombianos, por lo que la embajada colombiana en México se encuentra en comunicación con el estado mexicano para su rescate.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas descartó que los cinco migrantes rescatados por la Guardia Nacional formen parte de los 31 secuestrados por un comando mientras viajaban en un autobús de la empresa Senda, de Monterrey, Nuevo León, a Matamoros, Tamaulipas.

Por la mañana, la dependencia informó en un comunicado que, durante un operativo de las fuerzas federales, se detectó un vehículo Ford blanco en el que viajaban los cinco migrantes. Tras inspeccionarlo, se descubrió a las personas dentro, quienes habían sido secuestradas en el kilómetro 30 de la carretera Monterrey a Matamoros.

Por la tarde, la vocería confirmó que los cinco venezolanos rescatados por la Guardia Nacional no forman parte de los 31 sustraídos del autobús. Jorge Cuéllar, titular de la vocería de Tamaulipas, informó que la investigación del caso sigue su curso y es llevada por las fiscalías del estado y de la República.

Los cinco migrantes encontrados son tema aparte, no tienen nada qué ver con los del autobús, no podemos manejar información parcial para no afectar el debido proceso y no arriesgar a las víctimas”, dijo.