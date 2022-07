¿Qué pasa en Taiwán y por qué hay tensión entre EU y China con la visita de Nancy Pelosi?

BEIJING, China.- Taiwán se ha convertido en una zona estratégica para los Estados Unidos, pero por su cercanía con China se han desatado tensiones entre los gigantes de la economía mundial.

Recientemente se reportó que en el Mar del Sur de China se encuentra el portaaviones estadounidense Ronald Reagan y su grupo de ataque han navegado cerca de las zonas en disputa de las islas Spratly, seguidos de cerca por buques de guerra chinos.

China reclama la soberanía de la isla y considera a Taiwán una provincia rebelde desde que los nacionalistas del Kuomintang se replegaron allí en 1949 tras perder la guerra civil contra los comunistas.

Taiwán es uno de los mayores motivos de fricción entre China y Estados Unidos, debido sobre todo a que el país norteamericano es el principal suministrador de armas de Taiwán y sería su mayor aliado militar en caso de un eventual conflicto bélico con China.

Estados Unidos considera "innecesaria" y "de poca utilidad" la retórica de China sobre el posible viaje a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien no ha anunciado públicamente sus planes entre rumores de que podría partir hacia Asia este mismo viernes.

En declaraciones a la prensa, uno de los portavoces de la Casa Blanca, John Kirby, criticó este viernes a China por sus amenazas en relación al viaje a Pelosi, sobre todo, después de que el jueves el presidente estadounidense, Joe Biden, reiterara a su homólogo Xi Jinping que la política de Washington hacia Taiwán no ha cambiado.

Esta retórica es innecesaria y de poca utilidad. No hay razón para que se produzca esta pelea, no hay razón para que aumente la tensión física. No hay razón para eso porque no ha habido ningún cambio en la política estadounidense", manifestó Kirby en una rueda de prensa.