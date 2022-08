¿Qué está pasando con la capa de hielo de Groenlandia y por qué causa preocupación mundial?

LONDRES.-"Estoy parado al borde de la capa de hielo de Groenlandia, hipnotizado por una escena alucinante de destrucción natural. Una sección de una milla de ancho del frente del glaciar se ha fracturado y se está derrumbando en el océano, pariendo un inmenso iceberg", dice Alun Hubbard, profesor de Glaciología en Cátedra Arctic Five de la Universidad de Tromsø.

Seracs, gigantescas columnas de hielo de la altura de casas de tres pisos, están siendo lanzadas como dados. Y la porción previamente sumergida de este inmenso bloque de hielo glaciar acaba de romper el océano: una vorágine espumosa que lanza cubos de hielo de varias toneladas en el aire. El tsunami resultante inunda todo a su paso a medida que se irradia desde el frente desgarrado del glaciar.

"Afortunadamente, estoy observando desde lo alto de un acantilado a un par de millas de distancia. Pero incluso aquí, puedo sentir los impactos sísmicos a través del suelo", indica Hubbard.

El deshielo en Groenlandia preocupa a los científicos. Pixabay

"A pesar del espectáculo, soy muy consciente de que esto significa aún más noticias desagradables para las costas bajas del mundo", subraya el científico.

"Como glaciólogo de campo, he trabajado en capas de hielo durante más de 30 años. En ese tiempo, he sido testigo de algunos cambios asombrosos. Los últimos años en particular han sido desconcertantes por la velocidad y la magnitud del cambio en curso. Mis venerados libros de texto me enseñaron que las capas de hielo responden en escalas de tiempo milenarias, pero eso no es lo que estamos viendo hoy", indica.

Un estudio publicado el 29 de agosto de 2022 demuestra, por primera vez, que la capa de hielo de Groenlandia ahora está tan desequilibrada con el clima ártico predominante que ya no puede mantener su tamaño actual. Está irreversiblemente comprometido a retirarse en al menos 59 mil kilómetros cuadrados (22 mil 780 millas cuadradas), un área considerablemente más grande que Dinamarca, el estado protectorado de Groenlandia.

Incluso si todas las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global cesaran hoy, encontramos que la pérdida de hielo de Groenlandia con las temperaturas actuales elevará el nivel global del mar en al menos 10.8 pulgadas (27.4 centímetros). Eso es más de lo que pronostican los modelos actuales, y es una estimación muy conservadora. Si todos los años fueran como 2012, cuando Groenlandia experimentó una ola de calor, ese compromiso irreversible con el aumento del nivel del mar se triplicaría. Ese es un presagio siniestro dado que estas son condiciones climáticas que ya hemos visto, no un escenario futuro hipotético, explica el experto.

"Nuestro estudio adopta un enfoque completamente nuevo: se basa en observaciones y teoría glaciológica en lugar de modelos numéricos sofisticados. La generación actual de modelos combinados de clima y capa de hielo utilizados para pronosticar el futuro aumento del nivel del mar no logra capturar los procesos emergentes que vemos que amplifican la pérdida de hielo de Groenlandia", afirma.

Cómo llegó Groenlandia a este punto

La capa de hielo de Groenlandia es un enorme depósito congelado que se asemeja a un tazón de budín invertido. El hielo está en constante cambio, fluyendo desde el interior, donde tiene más de 1.9 millas (3 kilómetros) de espesor, frío y nevado, hacia sus bordes, donde el hielo se derrite o se forma en forma de bergs.

En total, la capa de hielo retiene suficiente agua dulce para elevar el nivel global del mar en 24 pies (7.4 metros).

El hielo terrestre de Groenlandia ha existido durante unos 2.6 millones de años y se ha expandido y contraído con unas dos docenas de ciclos de "edad de hielo" que duran entre 70 mil y 100 mil años, puntuados por interglaciales cálidos de unos 10 mil años. Cada glacial es impulsado por cambios en la órbita de la Tierra que modulan la cantidad de radiación solar que llega a la superficie de la Tierra. Estas variaciones se ven reforzadas por la reflectividad de la nieve o albedo; gases de efecto invernadero atmosféricos; y la circulación oceánica que redistribuye ese calor alrededor del planeta.

Actualmente estamos disfrutando de un período interglacial: el Holoceno. Durante los últimos 6000 años, Groenlandia, como el resto del planeta, se ha beneficiado de un clima templado y estable con una capa de hielo en equilibrio, hasta hace poco. Desde 1990, a medida que la atmósfera y el océano se han calentado debido al rápido aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, el balance de masa de Groenlandia se ha vuelto rojo. Las pérdidas de hielo debidas al aumento del derretimiento, la lluvia, el flujo de hielo y el desprendimiento ahora superan con creces la ganancia neta de la acumulación de nieve.

¿Qué depara el futuro?

Las preguntas críticas son, ¿qué tan rápido está perdiendo Groenlandia su hielo y qué significa para el futuro aumento del nivel del mar?

La pérdida de hielo de Groenlandia ha contribuido aproximadamente 0.04 pulgadas (1 milímetro) por año al aumento global del nivel del mar durante la última década.

Esta pérdida neta se divide entre el derretimiento de la superficie y los procesos dinámicos que aceleran el flujo de salida de los glaciares y se ven muy exacerbados por el calentamiento atmosférico y oceánico, respectivamente. Aunque complejo en su manifestación, el concepto es simple: a las capas de hielo no les gusta el clima cálido ni los baños, y el calor está encendido.

La capa de hielo de Groenlandia es un enorme depósito congelado que se asemeja a un tazón de budín invertido. Pixabay

Lo que traerá el futuro es más difícil de responder.

Los modelos utilizados por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático predicen una contribución al aumento del nivel del mar de Groenlandia de alrededor de 4 pulgadas (10 centímetros) para 2100, con el peor de los casos de 6 pulgadas (15 centímetros).

Pero esa predicción está en desacuerdo con lo que los científicos de campo están presenciando en la propia capa de hielo.

"Según nuestros hallazgos, Groenlandia perderá al menos el 3.3 % de su hielo, más de 100 billones de toneladas métricas. Esta pérdida ya está comprometida: hielo que debe derretirse y formar icebergs para restablecer el equilibrio de Groenlandia con el clima predominante", detalla Hubbard.

Estamos observando muchos procesos emergentes que los modelos no tienen en cuenta y que aumentan la vulnerabilidad de la capa de hielo. Por ejemplo:

El aumento de la lluvia está acelerando el derretimiento de la superficie y el flujo de hielo.

Grandes extensiones de la superficie del hielo están experimentando un oscurecimiento por bioalbedo, lo que acelera el derretimiento de la superficie, así como el impacto del derretimiento de la nieve y la recongelación en la superficie. Estas superficies más oscuras absorben más radiación solar, provocando aún más derretimiento.

La pérdida de hielo de Groenlandia ha contribuido aproximadamente 0.04 pulgadas (1 milímetro) por año al aumento global del nivel del mar durante la última década. Pixabay

Las corrientes oceánicas cálidas de origen subtropical se están introduciendo en los fiordos de Groenlandia y erosionando rápidamente los glaciares de salida, socavando y desestabilizando sus frentes de separación.

de salida, socavando y desestabilizando sus frentes de separación. Los lagos supraglaciales y las redes fluviales se están drenando en fracturas y moulins, trayendo consigo grandes cantidades de calor latente. Este “calentamiento criohidráulico” dentro y en la base de la capa de hielo ablanda y descongela el lecho, acelerando así el flujo de hielo interior hacia los márgenes.

El problema con los modelos

"Parte del problema es que los modelos utilizados para la previsión son abstracciones matemáticas que incluyen solo procesos que se entienden por completo, son cuantificables y se consideran importantes", comenta el científico.

Agrega:

"Los modelos reducen la realidad a un conjunto de ecuaciones que se resuelven repetidamente en bancos de computadoras muy rápidas. Cualquier persona interesada en la ingeniería de vanguardia, incluyéndome a mí, conoce el valor intrínseco de los modelos para la experimentación y la prueba de ideas. Pero no sustituyen a la realidad y la observación. Es evidente que los pronósticos del modelo actual del aumento del nivel del mar global subestiman su amenaza real durante el siglo XXI. Los desarrolladores realizan mejoras constantes, pero es complicado, y cada vez se dan más cuenta de que los modelos complejos que se utilizan para la predicción del nivel del mar a largo plazo no son adecuados para su propósito".

También hay "incógnitas desconocidas": esos procesos y comentarios de los que aún no nos damos cuenta y que los modelos nunca pueden anticipar. Solo se pueden entender mediante observaciones directas y literalmente perforando el hielo.

"Es por eso que, en lugar de usar modelos, basamos nuestro estudio en teoría glaciológica comprobada limitada por dos décadas de mediciones reales de estaciones meteorológicas, satélites y geofísica del hielo", señala.

No es demasiado tarde

"Es un eufemismo que hay mucho en juego para la sociedad y que el riesgo es trágicamente real en el futuro. Las consecuencias de las inundaciones costeras catastróficas a medida que aumenta el nivel del mar son aún inimaginables para la mayoría de los mil millones de personas que viven en las zonas costeras bajas del planeta", afirma el experto.

"Personalmente, mantengo la esperanza de que podamos encarrilarnos. No creo que hayamos pasado ningún punto de inflexión cargado de fatalidad que inunde irreversiblemente las costas del planeta. De lo que entiendo de la capa de hielo y la información que aporta nuestro nuevo estudio, no es demasiado tarde para actuar".

"Pero los combustibles fósiles y las emisiones deben reducirse ahora, porque el tiempo es corto y el nivel del agua sube, más rápido de lo previsto", finaliza.

