¿Qué es la intersexualidad?

CIUDAD DE MÉXICO.-Las personas intersexuales no son lo mismo que las transgénero. Intersexual es un término que abarca una serie de condiciones en las que las características internas y/o externas no son las típicas de un hombre o una mujer. Hay más personas intersexuales de lo que uno se imagina.

Estoy seguro de que toda persona en este planeta ha conocido a alguien intersexual”, afirmó Georgiann Davis, sociólogo de la Universidad de Nevada de Las Vegas, quien es intersexual y preside la organización interACT: Advocates for Intersex Youth.

Hay familias con características intersexuales, aunque eso es raro cuando hay cromosomas XXY, según Adrian Dobs, director del Centro Klinefelter de la Facultad de Medicina de la Universidad John Hopkins. No todas las personas con esa combinación son consideradas intersexuales y la mayoría se identifican como hombres.

Los médicos tradicionalmente han operado y suministrado hormonas a los niños intersexuales para hacer que tengan características más típicas de los varones o las niñas, pero hay una creciente resistencia a esa política.

En Estados Unidos, cinco estados han considerado prohibir esas operaciones hasta que la persona tenga edad para consentir, citando peligrosos efectos potenciales, pero la mayoría de las iniciativas quedaron estancadas por la resistencia de agrupaciones de médicos que consideran que las propuestas van demasiado lejos.

Pero, ¿Qué es intersexualidad?

Las personas intersex nacen con caracteres sexuales (como los genitales, las gónadas y los patrones cromosómicos) que no se corresponden con las típicas nociones binarias sobre los cuerpos masculinos o femeninos.

Intersex es un término que se utiliza para describir una amplia gama de variaciones naturales del cuerpo. En algunos casos, los rasgos intersex son visibles al nacer, mientras que en otros no se manifiestan hasta la pubertad.

Algunas variaciones cromosómicas de las personas intersex pueden no ser físicamente visibles en absoluto.

Según expertos, entre un 0,05% y un 1,7% de la población nace con rasgos intersex; el porcentaje que representa el umbral superior es similar al número de personas pelirrojas.

Ser intersex está relacionado con las características biológicas del sexo y no tiene que ver con la orientación sexual o la identidad de género de las personas.

Una persona intersex puede ser heterosexual, gay, lesbiana, bisexual o asexual, y puede identificarse como mujer, hombre, ambos o ninguna de las dos cosas.

Debido a que sus cuerpos son percibidos como diferentes, los niños y adultos intersex son a menudo estigmatizados y sometidos a múltiples violaciones de sus derechos humanos, incluyendo violaciones de sus derechos a la salud y la integridad física, a no ser objeto de tortura ni de malos tratos, a la igualdad y la no discriminación.

Discriminación

Las personas intersex suelen ser objeto de discriminación y abusos si sale a la luz que son intersex o si se considera que no se adecuan a las normas de género.

Las leyes contra la discriminación no suelen prohibir la discriminación contra las personas intersex, lo cual las deja en una situación de vulnerabilidad ante las prácticas discriminatorias en distintos contextos, como el acceso a los servicios de salud, la educación, los servicios públicos, el empleo y los deportes.

Alec Butler a los 12 años tenía barba y menstruación

Alec Butler nació en 1959 y lo identificaron como niña desde el primer momento.

Sin embargo, cuando le llegó la adolescencia, le comenzó a crecer la barba pero también le llegó la menstruación.

En ese momento, no se sabía que era lo que tenía, incluso un médico les recomendó internarlo en una institución mental hasta que aprendiera a vestirse como una chica y a usar maquillaje.

“Me llamaban lesbiana, tortillera, marimacha... Y me gritaban: "¡Estás enferma!" una y otra vez. Me pasaban notas en clase con cosas como "¿Por qué no te suicidas?", le declaró Butler ala BBC.

A medidados de la década de los 90 supe que era intersexual, señaló.

Un día alguien que me conocía desde hace años me dijo: "¿Es posible que seas intersexual?" Y yo le respondí: "¿Intersexual? ¿y eso qué es?". Con el tiempo lo entendí.

Alec actualmente tiene pareja, antes ambas eran mujeres, pero hoy se han convertido en hombres y se presentan como transgénero.

“Y en términos de pronombres, a veces soy "él" y otras veces soy "ella". La verdad es que no me importa pero depende de cómo lo dicen. Si es de forma despectiva, no me gusta”, dijo.

Con información de la BBC, AP y ONU