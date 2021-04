¿Qué cargos enfrenta el ex agente Derek Chauvin por la muerte de George Floyd?

WASHINGTON.- Los alegatos finales en el juicio contra el expolicía acusado de matar a George Floyd arrancaron este lunes en un juzgado de Mineápolis (Minesota), ciudad en la que el exagente Derek Chauvin presuntamente asfixió con su rodilla al afroamericano hasta su muerte en mayo de 2020.



Tras escuchar los últimos argumentos de la Fiscalía y la defensa, los miembros del jurado se aislarán y encerrarán en un hotel para repasar todas las pruebas presentadas en el juicio y llegar a una sentencia unánime sobre cada uno de los tres cargos que enfrenta Chauvin.



El ex agente está imputado por los delitos de asesinato en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel; asesinato en tercer grado, con una condena máxima de 25 años, y homicidio en segundo grado, que acarrea hasta 10 años de privación de libertad.

Manifestantes marchan el 29 de marzo de 2021 por el centro de Minneapolis en el primer día de declaraciones de apertura para el juicio por asesinato del exoficial de policía de Minneapolis Derek Chauvin, quien fue acusado de la muerte de George Floyd. EFE/EPA/CRAIG LASSIG/Archivo



Sin embargo, como no tiene antecedentes penales, solo podría ser condenado a un máximo de 12 años y medio de prisión por los primeros dos cargos y a 4 años de cárcel por el tercero.



Chauvin, de 45 años, se ha declarado no culpable de todos los cargos imputados.



¿Qué son exactamente estos cargos?



ASESINATO EN SEGUNDO GRADO



El asesinato en segundo grado en EE.UU. se puede dar en dos escenarios: cuando el acusado mata intencionalmente a alguien, pero sin premeditación, o cuando no hay intención, pero se usa violencia para cometer el delito.



En sus alegatos finales, el fiscal Steve Schleicher argumentó que Chauvin es culpable de este cargo porque "agredió a Floyd, aplicó fuerza ilegal de manera intencional y le infligió daños corporales sustanciales", que terminaron con su muerte.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

El reverendo Al Sharpton (C) y miembros de la familia de George Floyd caminan hacia el juzgado el primer día de los alegatos finales del juicio por asesinato del ex oficial de policía de Minneapolis Derek Chauvin, quien fue acusado de la muerte de Floyd, en Minneapolis, Minnesota, EE. UU. , 19 de abril de 2021. EFE/EPA/CRAIG LASSIG



Según las pruebas presentadas por la Fiscalía de Minesota, Chauvin presionó con su rodilla el cuello de Floyd durante 9 minutos y 29 segundos, lo que presuntamente provocó su muerte por asfixia.



ASESINATO EN TERCER GRADO



El cargo de asesinato en tercer grado requiere que la muerte ocurra de manera involuntaria, sin premeditación, pero por culpa de una actuación irresponsable o imprudente, como ocurre en muchos accidentes de tráfico en los que muere un peatón.



Para los fiscales, Chauvin actuó con imprudencia hacia la vida humana al colocar su rodilla en el cuello de Floyd durante varios minutos, a pesar de que el hombre afroamericano aseguró en varias ocasiones que no podía respirar.



"El acusado causó la muerte de Floyd por un acto intencional que fue eminentemente peligroso para otras personas y actuó con un estado mental que consistía en un indiferente desprecio por la vida humana", subrayó Schleicher.



HOMICIDIO EN SEGUNDO GRADO



Para que Chauvin sea condenado por homicidio en segundo grado, el jurado deberá decidir que la muerte de Floyd ocurrió como resultado de la negligencia del ex agente de policía.



"El acusado causó la muerte de Floyd, por negligencia culposa, ya que creó un riesgo irrazonable y se arriesgó de manera notoria a provocar la muerte o un gran daño corporal", alegó Schleicher.