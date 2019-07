Putin critica ‘autoproclamación’ de Guaidó

En una rueda de prensa posterior a su encuentro con el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, criticó al dirigente por la Oposición en Venezuela, Juan Guaidó.

Putin instó a Guaidó de “volver a nuestra tierra de pecadores” y cumplir las normas democráticas en vez de apelar a dios, y dudó la legitimidad de la autoproclamación de Guaidó como presidente de Venezuela.

"El líder de la oposición, el señor Guaidó, salió a una plaza, levantó los ojos al cielo y, dirigiéndose a dios, se proclamó presidente. Ok... Pero dios no nos informó cómo había reaccionado a este mensaje, no nos mandó ninguna señal. Por eso creo que hay que volver a nuestra 'tierra de pecadores' y seguir los procedimientos y normas democráticos que se reducen solo a una cosa: el diálogo y la consulta a los votantes".