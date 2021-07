Protestas en Cuba: el gobierno anuncia la eliminación temporal de las restricciones aduaneras a medicamentos y alimentos

Getty Images Cuba vivió una serie de insólitas protestas contra el gobierno el pasado domingo.

El gobierno de Cuba anunció una medida excepcional para hacer frente a la escasez y el malestar social que desembocó en inéditas protestas en toda la isla desde el pasado domingo.

A partir del próximo lunes, los viajeros que lleguen al país podrán llevar comida, productos de aseo y medicamentos sin límites, según informó este miércoles el primer ministro, Manuel Marrero, en el programa Mesa Redonda de la televisión local.

"Autorizar excepcionalmente y con carácter temporal la importación vía pasajero con equipaje acompañante, alimentos, aseo y medicamentos sin límite de valor de importación y libre de pago de aranceles", señaló Marrero.

La medida excepcional, aprobada de urgencia con una resolución del Ministerio de Finanzas y Precios, se mantendrá al menos hasta el 31 de diciembre, precisó el número dos del ejecutivo presidido por Miguel Díaz-Canel.

El anuncio llega después de una serie de protestas en diversas localidades del país, las mayores en seis décadas, en las que muchos de los manifestantes expresaron su descontento con el gobierno por la escasez de alimentos, productos de aseo y medicamentos, así como otros problemas como los cortes de luz o la falta de libertades.

En ese mismo programa, Mesa Redonda, el presidente Díaz-Canel dijo que su gobierno "dará un juicio justo y sin abusos" a los detenidos en las protestas.

Aranceles a la importación

La legislación vigente en Cuba sobre la importación de equipaje consiste en un complejo sistema de puntos y límites de peso que establece aranceles a los excesos de artículos traídos por los viajeros.

Getty Images La ola de protestas en varias ciudades cubanas, las mayores en décadas, comenzó el pasado domingo.

En el caso de los medicamentos, se permite introducir en el país hasta 10 kilogramos.

Desde el lunes se eliminarán todas esas restricciones en los puntos de entrada a Cuba excepto en los aeropuertos de Cayo Coco y Varadero, detalló el primer ministro.

Se prevé que el efecto de esta medida sea limitado, al menos a corto plazo, ya que debido a la pandemia los vuelos internacionales se encuentran reducidos al mínimo.

El anuncio fue recibido con escepticismo y recelo por parte de los críticos del gobierno cubano.

La disidente Yoani Sánchez escribió: "No, no queremos migajas. Queremos libertad. La sangre no se derramó en las calles cubanas para poder importar unas maletas de más. La mayoría de los heridos o detenidos ni siquiera tiene a nadie que le traiga algo en su equipaje".

En esa misma línea se expresaron otras personas que subrayaron que, además de alimentos y medicinas, "los cubanos quieren libertad".

EPA El gobierno se comprometió a dar "un trato justo" a los detenidos en las protestas.

Grave crisis

Cuba ha visto cómo su crisis económica se agravó con la pandemia -que dejó al sector turístico bajo mínimos-, las sanciones económicas impuestas por EE.UU. durante el gobierno de Donald Trump y medidas de choque internas de cuestionada eficiencia, entre otros factores.

Así, en los últimos meses se ha visto una creciente escasez de alimentos, productos de aseo y medicinas.

Además, con la reducción del número de vuelos, la cantidad de artículos portados desde el extranjero por particulares también ha caído drásticamente.

Getty Images El acceso a internet en Cuba fue restaurado tras varios días de desconexión.

Precisamente la escasez de productos básicos, unida a los continuos cortes de luz, fue lo que empujó a los vecinos de San Antonio de los Baños (30 km al este de La Habana) a tomar las calles para pedir el cambio, lo que espoleó protestas similares en decenas de localidades de toda Cuba, con numerosos enfrentamientos y detenciones.

Sobre los detenidos

Por su parte, Díaz-Canel, afirmó que los detenidos en las protestas antigubernamentales tendrán "garantías procesales" y "recibirán la aplicación de las leyes en su justa medida, sin abusos".

Las protestas dejaron numerosos detenidos, de los que no existen cifras oficiales, pero que organizaciones internacionales y listados que circulan en las redes sociales cifran en más de 100.

También han circulado en internet videos que muestran escenas de violencia policial y parapolicial, pese a que el gobierno niega que se ejerciera represión sobre los manifestantes.

En otra intervención televisiva, esta vez en el programa Hacemos Cuba de la Televisión Nacional, responsables del Ministerio del Interior (Minint) y la Fiscalía de Cuba calificaron como hechos delictivos los actos de protesta en la isla y señalaron que estos hechos conllevan una "respuesta penal".

Getty Images Las autoridades cubanas afirman que los detenidos por las protestas pueden ser acusados de múltiples delitos.

La coronel Moraima Brabet, jefa de investigación criminal del Minint, explicó que se están investigando los hechos.

"Tenemos personas detenidas por estos acontecimientos, en los videos que han circulado se vieron acciones violentas y vandalismo cuyos autores están detenidos porque fueron capturados in fraganti", apuntó Brabet.

Por su parte, Lisnay Mederos, fiscal jefa de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República, añadió que "se vela el estricto cumplimiento de la ley y las garantías de todas las personas vinculadas".

Las representantes públicas afirmaron que su gobierno respeta las garantías de los detenidos y que "no existen desaparecidos entre los capturados".

Según Brabet, del Minint, todos los familiares de los detenidos fueron notificados sobre la ubicación de estas personas.

Entre los delitos que se le podrían imputar a los detenidos están "desorden público, robo con fuerza en las cosas, desacato, lesiones, daños e instigación a delinquir".

