Protestan en oficinas de The New York Times por su cobertura de la guerra de Israel, lo llaman parcial

NUEVA YORK.-Manifestantes ocuparon el vestíbulo de The New York Times el jueves, exigiendo un alto el fuego inmediato en Gaza mientras acusaban a los medios de mostrar parcialidad hacia Israel en su cobertura de la guerra entre Israel y Hamás.

La última de una serie de manifestaciones casi nocturnas desde el inicio de la guerra vio a miles marchar por Midtown Manhattan para protestar contra los ataques de Israel en Gaza.

Alrededor de las 5 p.m. del jueves, un pequeño grupo de manifestantes liderados por trabajadores de los medios que se autodenominan "Writers Bloc" ingresaron al atrio del edificio de The New York Times llevando una pancarta que pedía un alto el fuego.

Leen nombres de palestinos asesinados

Permanecieron durante más de una hora, leyendo los nombres de miles de palestinos muertos en Gaza, incluidos al menos 36 periodistas cuyas muertes han sido confirmadas desde el inicio de la guerra. Esparcieron ediciones de un periódico ficticio llamado "The New York War Crimes" que acusaba a los medios de "complicidad en el lavado de genocidio" y pedía a la junta editorial de The Times que respaldara públicamente un alto el fuego.

UPDATE: NYPD have begun preparing to arrest the New York Times protesters.



Protesters have been reading the names of Gazans killed by Israel starting with the youngest first. They’ve been reading for over half an hour.



They’ve gotten to three-year-olds. pic.twitter.com/QkZObXwwwV— BreakThrough News (@BTnewsroom) November 9, 2023

Fotos mostraron la palabra "Mentiras" pintada en las puertas de la sede de The Times. No estaba claro de inmediato si alguien fue arrestado durante la ocupación.

Un correo electrónico enviado a los empleados de The New York Times por el jefe de seguridad corporativa de la publicación describió la protesta como "pacífica", señalando que "ninguna entrada está bloqueada".

La acción tuvo lugar horas después de que estudiantes de toda la ciudad de Nueva York abandonaran las aulas en apoyo a los palestinos. Algunos permanecieron en las calles para una protesta que congestionó el tráfico en Manhattan durante la hora pico y se volvió tumultuosa en ocasiones.

UPDATE: Protesters have covered the floor of New York Times in newspapers bearing the names of the thousands of Gazans murdered by Israel in the last month.



The newspaper is called “The New York Crimes.” pic.twitter.com/7dkpHI86UA— BreakThrough News (@BTnewsroom) November 9, 2023

La manifestación en The Times fue la última de una serie de acciones en lugares destacados de Nueva York destinadas a llamar la atención sobre el creciente número de muertos en Gaza.

El martes, activistas del grupo Jewish Voice for Peace tomaron brevemente la Estatua de la Libertad. La semana anterior, cientos de personas se aglomeraron en la Terminal Grand Central, cerrando el centro de transporte durante la hora pico mientras sostenían pancartas que decían "¡Alto el fuego ahora!".

Según el Ministerio de Salud en el territorio controlado por Hamás, más de 10,800 personas han muerto en Gaza desde la masacre del 7 de octubre por Hamás, que cobró la vida de al menos 1,400 personas en Israel.