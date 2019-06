Protesta contra reforma jubilatoria detiene Brasil

RÍO DE JANEIRO, Brasil. — El gobierno de Jair Bolsonaro enfrentó el viernes la primera huelga general contra su gestión, convocada por las centrales sindicales en rechazo a la reforma jubilatoria que se discute en el Congreso y a los recortes en el presupuesto para la educación.

La protesta paralizó principalmente escuelas, universidades, bancos y en algunos estados del país el transporte estuvo parcialmente afectado.

Durante la jornada, miles de personas salieron a las calles en las principales ciudades y los gremios organizaron actos que estuvieron lejos de la masividad de las protestas por la educación semanas atrás.



¡O paran la reforma o paramos el país!

...cantaron miles que se reunieron frente a la Iglesia Candelaria, en el centro de Río de Janeiro.

“Este gobierno es pésimo, está acabando con el país”, dijo Reinaldo Galamba, profesor de francés de 63 años en una oficina del Estado.

Galamba dijo sentirse con “mucho miedo” de verse forzado a trabajar durante algunos años más para poder jubilarse.

“El paro es un éxito”, evaluó este mediodía la Central Única de Trabajadores, la principal central sindical de Brasil que convocó la protesta. Según estimaciones de esa organización, 45 millones de personas adhirieron a la jornada.

El gobierno, en tanto, ignoró la protesta y no se pronunció durante la jornada. The Associated Press se comunicó con el Palacio presidencial del Planalto pero la asesoría de prensa dijo que no emitiría comentarios.

La administración de Bolsonaro pretende elevar las edades jubilatorias a 65 años para los hombres y 62 para las mujeres e incrementar las contribuciones de los trabajadores activos.

En el sistema actual, los brasileños no se jubilan por edad mínima, sino de acuerdo a su tiempo de contribución, que podría oscilar entre los 30 y 35 años, con lo cual el proceso en promedio suele ocurrir a partir de los 50 años de edad.

Este es el primer paro general en dos años contra una reforma considerada clave por el equipo económico del gobierno para reactivar una economía alicaída.

Aunque la propuesta original del gobierno buscaba un ahorro fiscal de 310 mil millones dólares en diez años, ese número cayó a 230 mil millones luego de modificaciones sobre el proyecto en el Congreso.

El ministro de Economía, Paulo Guedes, criticó este viernes la actitud de los diputados y advirtió que será necesaria una nueva reforma “en cinco o seis años”.

Sao Paulo y algunas ciudades del país habían amanecido con bloqueos en las principales vías y el transporte público parcialmente afectado por el paro.



La policía reforzó el patrullaje en las calles y hacia el final del día, en Sao Paulo y Río de Janeiro hubo enfrentamientos con manifestantes y los uniformados arrojaron gases lacrimógenos.

En Niteroi, en la región metropolitana de Río, un auto atropelló por la mañana a manifestantes que cortaban una avenida. El cuerpo de bomberos llegó al lugar y atendió a una mujer de 35 años que presentaba heridas leves.

“Mientras el gobierno permanezca con su propuesta de reforma previsional que fragiliza a los trabajadores y aumenta el número de miserables, continuaremos al frente del movimiento de protesta”, dijo a la AP Adriana da Silva Nalesso, presidenta del sindicato bancario de Rio.

“Es una reforma que va a acabar con la jubilación, va a hacer a los trabajadores trabajar hasta su muerte”, dijo la profesora Carolina Cacau mientras participaba de una protesta callejera en Rio.

Marisa Cerón, administradora de38 años, dijo que el gobierno de Bolsonaro está generando un “caos”.

“No creo en la ideología de derecha de Bolsonaro para resolver los problemas de las personas, que aparecen en cada esquina”, dijo Cerón, quien reclamó que deberá trabajar más para poder jubilarse en cado de que se aprueben las modificaciones.

Por la mañana, en Río Grande do Sul la policía militar había detenido a 76 personas --54 en Porto Alegre, capital del estado-- que participaban en protestas. La asesoría de comunicación de la fuerza dijo sin mayores detalles que las detenciones se debieron a episodios de “desobediencia” y “desacato a la autoridad”.