Protagonista del video de la “vístima” nuevo rostro publicitario de empresa de telefonía

CHILE.- Elizabeth Ogaz, la protagonista del video que se viralizara por decir “la vístima” en lugar de la víctima, es la protagonista y nuevo rostro publicitario de una compañía telefónica.

La señora participa ahora en un comercial de la compañía Wom que oferta servicios telefónicos en Chile, llamando a no ser “vístima” de “Clavistel” en referencia a las compañías Entel, Claro y Movistar.

"Me llamaron y tuve que viajar a Santiago, fue hace como dos semanas y solo me pidieron que dijera unas pocas palabras", contó la mujer al medio Soy Quillota.

La popular dama indicó que no se puso nerviosa, ya que ha estado agarrando experiencia frente a las cámaras.

Yo la verdad es que no me puse nerviosa para nada, ya que he tenido la experiencia otras veces de hablar frente a una cámara”, expresó.