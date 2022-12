Prohibirán vender perros, gatos y conejos en tiendas de mascotas a partir de 2024 en Nueva York

NUEVA YORK.- A partir de 2024, las tiendas de animales de Nueva York no podrán vender perros, gatos ni conejos, de acuerdo con un proyecto de ley promulgado por la gobernadora Kathy Hochul este jueves.

Según la legislación, esta nueva ley también permitirá a los propietarios de estas tiendas cobrar un alquiler a los refugios que deseen colocar a sus mascotas en adopción en sus establecimientos.

El objetivo de este proyecto de ley es impedir las prácticas de crianza consideradas como abusivas, como por ejemplo el mantener a los animales en espacios reducidos o el tenerlos con el único fin de producir crías para su venta.

Te puede interesar: Animalistas protestan con ''ropa de piel humana'' en Nueva York

Se trata de una prioridad buscada durante mucho tiempo por la asambleísta Linda B. Rosenthal, demócrata de Manhattan conocida en parte por su pasión referente a las cuestiones relacionadas con los animales.

El Estado de Nueva York ya no permitirá que las fábricas de cachorros brutalmente inhumanas de todo el país abastezcan nuestras tiendas de animales y se lucren a costa de la crueldad animal y de consumidores desprevenidos", declaró Rosenthal, citada por new york now.