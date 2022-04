Proceso de certificación de vacuna Sputnik V se ha visto truncado por invasión a Ucrania

WASHINGTON.- El proceso de verificación de eficacia de la vacuna contra el Covid-19, Sputnik V, que realizaba la Organización Mundial de la Slud (OMS) se ha visto interrumpido por la reciente invasión realizada por su país de origen (Rusia) en contra de su vecino Ucrania.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, aceptó este jueves durante una rueda de prensa en Washinton, que el proceso aún no ha comenzado, este anuncio lo dio junto con el secretario estadounidense de Salud, Xavier Becerra.

Se supone que el equipo de inspección iba a ir (a Rusia) unos días antes de la invasión, y no hay manera de que podamos proceder ahora", indicó el titular de la OMS.

La Sputnik V está autorizada en 70 países, entre los que figuran México, Argentina, Venezuela y Bolivia, según el Fondo de Inversión Directa de Rusia (FIDR).

No obstante, la vacuna rusa no ha sido aprobada aún por la OMS, lo que significa que en diversos casos el certificado de inmunización con este suero no sirve para viajar a muchos países.

Ataques a centros sanitarios en Ucrania

El jefe de la OMS y el secretario de Salud de Estados Unidos también hablaron de la situación en Ucrania, donde Moscú inició una invasión el pasado 24 de febrero, y de los mecanismos para mantener en pie el sistema de salud del país europeo.

El director general de la OMS afirmó que se han registrado 103 ataques contra centros sanitarios en Ucrania, que han dejado al menos 73 muertos y 51 heridos, incluidos pacientes y trabajadores sanitarios.