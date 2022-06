Primera dama de Ucrania, Olena Zelenska dice que la relación con su esposo Volodímir Zelenski está "en pausa" por la guerra

UCRANIA.- La primera dama ucraniana, Olena Zelenska, detalló que la relación con su esposo está "en pausa" en medio del vigente conflicto bélico con Rusia y que la pareja está a la espera de reunirse con sus hijos.

Zelenska reveló ayer que no puede ver a su esposo, el presidente Volodímir Zelenski durante largos períodos y dijo que "no era normal" que sus hijos solo pudieran hablar con su padre por teléfono durante el contexto de la guerra.

De acuerdo al medio DailyMail, la pareja presidencial se negó a abandonar Ucrania cuando las tropas rusas cruzaron la frontera el pasado 24 de febrero y, en cambio, permanecieron en Kiev para liderar el conflicto iniciado por Vladímir Putin.

Sin embargo, el estar enfocados en la guerra se refleja en el tiempo en el que comparten juntos, pues solo pueden verse de forma intermitente durante períodos cortos para garantizar la seguridad.

Esto no es normal. No es una relación normal cuando los hijos no pueden ver a su padre y tienen que hablar con él por teléfono. Así que nuestra relación está en pausa, como lo está para todos los ucranianos”, declaró durante una entrevista para CNN.