Premio Nobel: David Julius y Ardem Patapoutian ganan el galardón en Medicina 2021

La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Suecia anunció este lunes que los científicos David Julius y Ardem Patapoutian son los ganadores del Premio Nobel de Medicina de 2021.

De acuerdo a Thomas Perlmann, secretario del Comité del Premio Nobel y quien hizo el anuncio, ambos investigadores fueron galardonados "por sus descubrimientos de receptores para la temperatura y el tacto".

"Los descubrimientos revolucionarios... de los premios Nobel de este año nos han permitido comprender cómo el calor, el frío y la fuerza mecánica pueden iniciar los impulsos nerviosos que nos permiten percibir y adaptarnos al mundo", añadió el jurado que otorgó el premio.

David Julius es estadounidense y tiene 65 años. Actualmente es profesor de la Universidad de California en San Francisco.

Ardem Patapoutian, de 54 años, es un biólogo estadounidense de origen libanés que forma parte de The Scripps Research, un centro de investigación sin ánimo de lucro especializado en ciencias biomédicas y que está ubicado en el estado de California, EE.UU.

El premio, así como los correspondientes a Física, Química y Literatura que se anunciarán esta semana, se entregarán en la ceremonia del 8 de diciembre en Estocolmo.

De acuerdo a la explicación de los miembros de la Asamblea del Nobel del Instituto Karonslika de Suecia, Patapoutian utilizó células sensibles a la presión para descubrir una clase de sensores que responden a estímulos mecánicos en la piel y los órganos internos.

Y Julius utilizó capsaicina, un compuesto picante de los pimientos o chiles que produce una sensación de ardor o quemazón, para identificar un sensor en las terminaciones nerviosas de la piel que responden al calor.

