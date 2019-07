Powell rechaza despido de Trump y aclara que cumplirá mandato en Reserva Federal 

Washington.- El presidente de la Reserva Federal (Fed, banco central), Jerome Powell, aseguró este miércoles que no dejará el cargo si el presidente estadounidense, Donald Trump, muy crítico con su labor, decide despedirlo y remarcó que tiene intención de "cumplir íntegramente" su mandato de cuatro años.



Desde luego que no lo haría. Mi respuesta sería no (...) La ley me da claramente un mandato de cuatro años", afirmó Powell ante las preguntas de la congresista demócrata Maxine Waters, que le planteó la posibilidad de que Trump ordenase su renuncia al frente de la Fed.