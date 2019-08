Por un beso, niño de 3 años casi pierde la vista al ser contagiado de herpes

INGLATERRA.- Un niño de tres años fue contagiado de herpes luego de que un familiar le diera un beso en la mejilla, virus que casi lo deja ciego.

Hayley Etheridge, de 24 años, dijo al diario británico Daily Mirror, que su hijo Baylie-Gray comenzó a tener granitos en la cara y le comenzaron a hacer erupción por lo que optó en llevarlo al médico.

En el hospital le dijeron que había contraído herpes simple HSV-1 y que el virus se encontraba cerca de los ojos por lo que podría perder la vista.



Cuando los médicos me dijeron que era herpes, me sorprendió, la gente asume que siempre se transmite sexualmente, pero no es así”, dijo Hayley a Daily Mirror.