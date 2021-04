WASHINGTON.- Conforme han pasado los meses nos hemos dado cuenta que el Covid-19 no es nada sencillo, aun así, más rápido de lo planeado ya contamos con varias vacunas que nos están ayudando a combatir esta enfermedad. Ahora sabemos que, si bien la vacuna no garantiza que somos completamente inmunes al Covid-19, por lo menos estamos realmente protegidos contra los síntomas graves de la enfermedad, las hospitalizaciones, y es menos probable que contagiemos a alguien este virus. A lo largo de la humanidad nos hemos dado cuenta de que las vacunas son verdaderamente un milagro.

De acuerdo a Robert M. Wachter, presidente del departamento de medicina de la Universidad de California en San Francisco y presentador del podcast "In the Bubble", las malas noticias llegan para las personas que aún no se han vacunado contra el Covid-19 y tampoco se han contagiado de la enfermedad. Por su parte aquellas que se han contagiado, pero no han recibido ninguna vacuna contra este virus, estarían parcialmente protegidas, pero necesitarían la aplicación del antígeno para fortalecer el nivel y la duración de su inmunidad.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

¿Por qué es recomendable vacunarnos contra el Covid-19? Foto: Pixabay

Ante esto, para Wachter, existen tres razones por las cuales las personas no vacunadas corren mayor riesgo. Estas razones son biológicas, de comportamiento y políticas.

Entre las razones biológicas, Wachter señala que el cuerpo humano no ha evolucionado para ser mejor en la lucha contra el nuevo coronavirus, y que a menos que nuestro organismo estuviera lo suficientemente preparado para luchar contra él, por el momento nuestra vulnerabilidad permanece igual. Es verdad que los tratamientos contra el Covid-19 han mejorado a comparación con el inicio de la pandemia en 2020, pero las posibilidades de una hospitalización o la muerte luego de contagiarse de la enfermedad, no han disminuido demasiado.

A diferencia de los humanos, el virus sí ha logrado mutar en distintas cepas que ya se encuentran circulando por varios países del mundo, entre ellas la variante B117, reportada por primera vez en Gran Bretaña. Esta nueva cepa es la que más prevalece actualmente en Estados Unidos y mediante estudios se ha confirmado que es mucho más contagiosa que la cepa original nacida en Wuhan. La variante B117 es 50% más transmisible y cuenta con un 60% más de probabilidad de presentar síntomas graves de la enfermedad.

¿Por qué es recomendable vacunarnos contra el Covid-19? Foto: Pixabay

Respecto a las cuestiones de comportamiento humano, Robert Wachter señala que, a medida que más personas son vacunadas, comienzan a bajar las tasas de hospitalizaciones y muertes, aunque esto no siempre es así, como está ocurriendo en Michigan y en algunos estados del noroeste, donde se está presentando un aumento de casos repentinos y muchos de ellos están ocurriendo en personas jóvenes que aún no se han vacunado. Esto puede deberse a que las personas que no han sido inmunizadas podrían confiarse en la disminución de las cifras sobre los casos de Covid-19 y bajar la guardia pensando erróneamente que todo es más seguro.

Este problema radica básicamente en las cifras, pues hay una idea equivocada en donde se cree que la disminución de casos indica el fin de la pandemia, pero lo que ocurriría realmente es que la mejora se presenta solamente en la población vacunada, mientras que la no vacunada comienza a empeorar, por lo tanto, la mejora sería moderada.

Para Wachter un ejemplo de esto sería mirar un gráfico de casos de cáncer de pulmón en un grupo donde la población de no fumadores está creciendo, debido a esto parecería que los riesgos de cáncer de pulmón disminuirían, pero lo cierto es que el riesgo individual para un fumador no ha cambiado. Si ante esta disminución del riesgo (que solo bajó porque hay más población de no fumadores) las personas que fuman comienzan a pensar que esta actividad se ha vuelto más segura y suman una cajetilla más de cigarros a su día, sin duda el riesgo para ellos aumentaría.

De la misma manera esto afectaría en los temas políticos debido a que estas buenas noticias en las disminuciones de casos de Covid-19, haría que los funcionarios, que se encuentran bajo una tremenda presión para reactivar la economía, crean que es momento de volver a la normalidad y aprobar la apertura de entornos como bares, restaurantes y gimnasios, que provocaría una mayor movilidad de la población y por lo tanto del virus, exponiendo aún más a las personas desprotegidas.

¿Por qué es recomendable vacunarnos contra el Covid-19? Foto: Pixabay

Como se ha venido manejando la pandemia y el tema de vacunación, es posible que esta situación no sea tan grave como parece. Primero, cada día más personas no vacunadas pasan a ser personas vacunadas. En segundo lugar, conforme a más personas se vacunen, hace que las personas no vacunadas corran menor riesgo, debido a que estarán menos expuestos a la existencia de un virus, una presión a la baja que en última instancia puede compensar los superpoderes de las variantes y cualquier aumento en los comportamientos de riesgo. Por último, debido a que los primeros grupos que fueron vacunados eran los que tenían mayor riesgo de muerte y de exposición que los que están expuestos hoy en día, ya que tienden a ser más jóvenes y saludables, personas cuyo riesgo de enfermedad grave y muerte es relativamente bajo, aunque lejos de cero.

Ante esto, Robert M. Wachter, aclara en que es muy difícil convencer a las personas no vacunadas de que, a pesar del optimismo generalizado, es posible que, de hecho, corran un mayor riesgo que antes.

Particularmente si están planeando vacunarse, ahora es el peor momento posible para bajar la guardia. Deben seguir usando sus máscaras, mantener la distancia y evitar situaciones de riesgo, incluso cuando ven a sus hermanos vacunados disfrutando de su nueva libertad”, puntualizó Wachter.

¿Cómo va México con el Covid-19 y la vacunación?

Al corte de este martes 20 de abril, México acumuló 213 mil 48 muertes por Covid-19, esto es, 582 decesos más que el día de ayer, informaron autoridades sanitarias durante la conferencia vespertina sobre coronavirus en el País.

Además, desde el inicio de la estrategia nacional de vacunación se han aplicado en total 14 millones 571 mil 509 dosis. Asimismo, se destacó que 4 millones 111 mil 121 personas cuentan con el esquema completo de vacunación.