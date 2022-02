¿Por qué en Japón las chicas prefieren vivir solas en cibercafés?

TOKIO, Japón.-El equipo tras el canal de youtube Nekojitablog, es una pareja casada en Tokio, Japón, que busca explicar a su público latinoamericano algunos aspectos de la vida en esta nación, y recientemente, explicaron un fenómeno bastante interesante referente a las jóvenes japonesas.

Ernesto y Yuko nos explican que varias chicas en Japón deciden vivir solas en cibercafés, los cuales son espacios reducidos que puedes rentar por un tiempo determinado, en los que se ofrece un área para dormir, una computadora, 24 horas de wifi y dependiendo del lugar, algunos ofrecen duchas y baños comunitarios, comida, áreas de lectura, entre otros servicios.

Aunque puedas llevar una vida normal en un cibercafé, no es lo mismo que vivir en un hotel o en una vivienda, pues el espacio es realmente pequeño, no hay privacidad y no es muy cómodo. Hay chicas quienes rentan estos pequeños espacios por varios meses, y esto termina costando lo mismo que rentar en un departamento regular.

Te puede interesar: Niño pide prestado celular a una mujer y le roba 3 mil 800 dólares desde servicio de pago en línea

Y no es solo eso, hay muchas japonesas que incluso después de decidir comenzar su vida en solitario, ya sea porque no se llevan bien con su familia, porque salen de algún divorcio o por algún otro motivo, empiezan a vivir en cibercafés en los barrios más peligrosos de la ciudad.

¿Por qué hacen esto?

Hay casos particulares de chicas que tienen algún tipo de deuda y no quieren ser encontradas, por lo que viven en cibercafés porque son más difíciles de rastrear ya que no están registradas en ningún sitio y tampoco están empadronadas, incluso algunos establecimientos no piden ninguna documentación.

Sin embargo, Nekojitablog expone que la razón principal porque las chicas se deciden a vivir en cibercafés y particularmente en barrios peligrosos, es por el tipo de negocios que predominan en la zona.

Estos son negocios donde se puede ganar mucho dinero, que van desde cafeterías o bares donde los clientes se sientan con una o varias chicas, hasta negocios más “oscuros o controlados por la mafia”. Estos negocios se pueden encontrar en edificios que tienen su propio cibercafé, facilitando la movilidad a estas chicas.

Yuko comenta que varias de estas chicas comienzan muy jóvenes con este tipo de vida y pueden llegar a ganar hasta 7 mil dólares al mes, pero lo gastan en ropa de moda, joyas y en fiestas con sus amigos, por lo que no pueden ahorrar para vivir en un sitio distinto, además las inmobiliarias en Japón no confían mucho en estas chicas al no contar con un sueldo fijo.