¿Por qué el Papa Francisco perdió parte de su pulmón?

CIUDAD DEL VATICANO.- El Papa Francisco, de 86 años, fue ingresado al hospital Agostino Gemelli de Roma el pasado miércoles 29 de marzo.

Según informes de la oficina de prensa del Vaticano, el pontífice mostraba dificultades respiratorias, por lo que tuvo que someterse a algunos exámenes.

Según recogió el papa Francisco en el libro "Soñemos juntos" (2020), cuando tan solo tenía 21 años tuvo que someterse a una intervención quirúrgica en la que extirparon el lóbulo superior del pulmón derecho. Él describió esta experiencia como su primera “con el límite, con el dolor y la soledad”.

Corría el año 1957 cuando el ahora pontífice se encontraba cursando el segundo año del seminario diocesano en Buenos Aires. Al igual que muchos otros seminaristas, fue víctima de una fuerte epidemia de gripe que terminó por evolucionar y desencadenar un cuadro febril.

Un prefecto, que se dio cuenta que lo mío no era el tipo de gripe que se cura con aspirina, me llevó al hospital. De entrada, me sacaron un litro y medio de agua del pulmón, y ahí me quedé peleando por vivir”, narró el líder religioso.