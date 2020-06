Pompeo insta a la ONU a embargar armas de Irán

WASHINGTON, D.C.- Al llamar a Irán "el régimen terrorista más atroz del mundo", el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, instó el martes al Consejo de Seguridad de la ONU a extender el embargo de armas de la ONU contra Teherán, que expira en octubre, y rechazar la "diplomacia de extorsión".

Estados Unidos ha distribuido un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad para extender el embargo de armas indefinidamente, y Pompeo dijo que la "preferencia abrumadora" de Estados Unidos es trabajar con sus 15 miembros para adoptarlo.

Pero indicó que si la resolución no se aprueba, lo que probablemente se deba a la oposición rusa, Estados Unidos se moverá para invocar una disposición del acuerdo nuclear de 2015 entre Irán y las potencias mundiales para volver a imponer todas las sanciones de la ONU contra Irán. La administración Trump se retiró del acuerdo en 2018.

Pompeo habló en una reunión virtual abierta del consejo sobre la implementación de la resolución 2231, que fue adoptada en 2015 para respaldar el acuerdo nuclear con Irán. El embargo de armas está incluido en la medida y los líderes de Irán insisten en que se levante por completo en su fecha de vencimiento el 18 de octubre.

Pompeo señaló que el presidente de Irán, Hasan Rouhani, declaró recientemente que "Irán dará una respuesta aplastante si se extiende el embargo de armas a Teherán".

Estaba previsto que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammed Javad Zarif, se dirigiera a la reunión del Consejo de Seguridad más tarde y Pompeo les dijo a los miembros: "Espero que nos diga a quién pretende aplastar y cómo los aplastará".

Pompeo aprovechó los hallazgos en un informe este mes del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, quien dijo que las Naciones Unidas han determinado que Irán fue la fuente de varios artículos en dos envíos de armas incautados por los Estados Unidos, y de escombros dejados por los ataques contra el petróleo de Arabia Saudita. instalaciones y un aeropuerto internacional.

El informe también dijo que algunos de los artículos incautados por los EE. UU. En noviembre de 2019 y febrero de 2020 "eran idénticos o similares" a los encontrados después de los misiles de crucero y los ataques con aviones no tripulados en Arabia Saudita en 2019.

Pompeo también culpó a Irán por otras acciones, incluido un ataque contra las fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos en Irak en enero utilizando sus misiles avanzados, y el suministro de las fuerzas de la milicia chiíta que han lanzado docenas de ataques con cohetes desde el año pasado contra las fuerzas de la coalición y los Estados Unidos que luchan contra extremistas del Estado Islámico. .

Si se levanta el embargo de armas, dijo: "Irán será libre de comprar aviones de combate fabricados en Rusia que pueden atacar hasta un radio de 3.000 kilómetros, poniendo a ciudades como Riad, Nueva Delhi, Roma y Varsovia en la mira iraní".

Pompeo dijo que si se levanta, Irán será libre de actualizar y expandir su flota de submarinos, para comprar tecnologías avanzadas para sus representantes del Medio Oriente, incluyendo a Hamas en Gaza, Hezbollah en el Líbano y Siria, y los rebeldes chiítas hutíes de Yemen.

Y será gratis "convertirse en un traficante de armas deshonesto, suministrando armas para alimentar conflictos desde Venezuela, a Siria, hasta los confines de Afganistán", dijo Pompeo.

Pompeo dijo que detalló solo una fracción de "la abrumadora evidencia" contra Irán y le dijo al consejo que el llamado de Estados Unidos para mantener el embargo de armas está respaldado por los países de Medio Oriente desde Israel hasta el Golfo "que están más expuestos a las depredaciones de Irán".

"La renovación del embargo ejercerá más presión sobre Teherán para que comience a comportarse como una nación normal", dijo Pompeo. “El mundo necesita que esto suceda. El pueblo iraní sufriente necesita que suceda ".

Sin embargo, el gobierno de Trump solo obtuvo el tibio apoyo de los aliados para el proyecto de resolución de Estados Unidos para mantener el embargo de armas, y se espera que los países europeos presenten una contrapropuesta que extienda al menos partes del embargo durante seis meses. No está claro si EE. UU., Rusia o China apoyarían dicha propuesta.

La reunión del consejo tuvo lugar un día después de que Irán emitió una orden de arresto y le pidió ayuda a la Interpol para detener al presidente Donald Trump y a docenas de otros que cree llevaron a cabo el ataque con aviones no tripulados de Estados Unidos que mató a un general iraní, Qassem Soleimani, en Bagdad a principios de este año. . Trump no enfrenta peligro de arresto e Interpol luego dijo que no consideraría la solicitud de Irán.

Sin embargo, los cargos subrayan las intensas tensiones entre Irán y los EE. UU. Desde que Trump retiró unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo nuclear con las potencias mundiales en 2018 y volvió a imponer sanciones paralizantes de Estados Unidos a Teherán.

Las otras cinco potencias que firmaron el acuerdo nuclear (Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania) siguen comprometidas con él, diciendo que el acuerdo es clave para continuar las inspecciones por parte de la Agencia Internacional de Energía Atómica y evitar que Irán busque armas nucleares.