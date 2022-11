¿Polonia podría exigir que la OTAN actúe en caso de ataque ruso? Un experto explica los compromisos de los artículos 4 y 5 tras la explosión de un misil

POLONIA.-El riesgo de que el conflicto en Ucrania se expanda aún más hacia Europa del Este se intensificó el 15 de noviembre de 2022, con informes de un misil de fabricación rusa que se desvió hacia la vecina Polonia.

No quedó claro de inmediato si el aparente ataque, en el que murieron dos personas, fue intencional o accidental, o dónde se había originado el misil. Más tarde, el presidente polaco dijo que el proyectil probablemente se originó en la defensa aérea ucraniana. No obstante, la preocupación de que un miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, u OTAN, pudiera verse más envuelto en el conflicto generó dudas sobre si Polonia puede invocar el Artículo 4 o el Artículo 5 del tratado de la OTAN si es atacada, algo que podría conducir a una intervención militar por otros países miembros.

The Conversation le pidió a John R. Deni, profesor de investigación en el U.S. Army War College, profesor de la American University y autor de "NATO and Article 5: The Transatlantic Alliance and the Twenty-First-Century Challenges of Collective Defense", que explicara qué significaría invocar estos artículos y qué sucedería después.

¿Qué es el artículo 5 del Tratado de la OTAN?

El artículo 5 es realmente el corazón y el alma de la alianza de la OTAN. Es la parte del tratado que dice que si un miembro es atacado, todos los demás miembros lo tratarán como un ataque contra todos ellos. En efecto, exige una respuesta colectiva una vez solicitada por cualquiera de los 30 miembros actuales de la OTAN e invocada por toda la alianza.

El tratado de la OTAN se firmó en abril de 1949 y el artículo 5 es fundamental. Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, los países de Europa Occidental buscaron una forma de defenderse en caso de que Alemania volviera a surgir como un desafío de seguridad. A fines de la década de 1940, las preocupaciones se dirigieron hacia la amenaza que representaba la Unión Soviética, que estacionó grandes fuerzas militares en Europa del Este, dio un golpe de estado en Checoslovaquia y bloqueó Berlín.

Inicialmente, Estados Unidos se mostró escéptico de unirse a cualquier tipo de alianza de posguerra en Europa, pero las acciones soviéticas convencieron a los líderes estadounidenses de firmar como una forma de mantener a Europa Occidental libre y abierta.

El Artículo 5 no se activa automáticamente una vez que se ataca a un miembro de la OTAN; el país atacado debe solicitar que la alianza lo invoque; en este caso, eso significaría Polonia, en caso de que los funcionarios polacos concluyan que los misiles rusos fueron enviados deliberadamente.

¿Cuál es la responsabilidad de los EU en caso de que se active?

En la práctica, invocar el Artículo 5 significaría que Estados Unidos sería llamado a ayudar a defender a cualquier aliado europeo, o Canadá, en caso de ser atacado.

Pero, hay una advertencia importante. El artículo 5 se escribió de tal manera que permite que cada aliado decida por sí mismo el mejor curso de acción a tomar; no hay una respuesta prescrita una vez que se invoca el artículo.

Agentes de policía caminan cerca del lugar de una explosión en Przewodow, un pueblo del este de Polonia cerca de la frontera con Ucrania. 16 de noviembre de 2022. Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl vía REUTERS

En el caso de EU, el poder ejecutivo, es decir, el presidente, debería considerar las opiniones y responsabilidades del Congreso. Si el presidente decidiera sobre una acción militar directa, entonces el Congreso probablemente estaría involucrado de alguna manera y, por supuesto, solo el Congreso tiene el poder de declarar la guerra.

Pero el Artículo 5 no requiere necesariamente una respuesta militar. De hecho, hay suficiente flexibilidad en el lenguaje del tratado para una respuesta más matizada.

Esto es fundamental. Cada miembro de la OTAN sigue siendo un estado soberano y no puede ser obligado a emprender acciones militares. La toma de decisiones sobre el uso de la fuerza permanece a nivel nacional; tales opciones no se entregan simplemente a una organización supranacional.

Dicho esto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, al igual que los presidentes anteriores, ha sido muy claro sobre la voluntad de los Estados Unidos de defender “cada centímetro” del territorio de la OTAN.

Como tal, si hubiera un ataque deliberado contra un aliado de la OTAN, esperaría una respuesta sólida de los EU y potencialmente militar.

Dependerá, por supuesto, de lo que solicite el aliado atacado y de lo que Estados Unidos crea que puede y debe proporcionar.

¿En qué casos se ha desencadenado en el pasado?

El artículo 5 solo se ha activado una vez en las siete décadas de existencia de la OTAN. Eso fue el 12 de septiembre de 2001, el día después de los ataques terroristas del 11 de septiembre en los Estados Unidos.

Los aliados europeos salieron en defensa de Estados Unidos en esa ocasión. Lo hicieron desplegando aviones de patrulla en el espacio aéreo de los EU. Además, cuando se tomó la decisión de invadir Afganistán, varios países de la OTAN en los que se encuentran las tropas estadounidenses, especialmente Alemania, proporcionaron guardias para las bases militares estadounidenses en el extranjero para que los soldados estadounidenses pudieran desplegarse.

¿Podría este aparente ataque con misiles en Polonia desencadenar el Artículo 5?

Eso es difícil de evaluar en este momento, ya que no se conocen todos los detalles: hay muchas variables en juego.

Hace una gran diferencia si se trató de un ataque dirigido contra sitios militares o civiles polacos, o si se trataba de misiles extraviados. También existe la posibilidad de que se trate de escombros de un ataque en Ucrania. Sabemos que los misiles cayeron cerca de la frontera entre Polonia y Ucrania, en un pueblo a pocos kilómetros de la frontera. La pérdida de vidas inocentes es trágica en cualquier caso, pero creo que el número de muertes resultantes del ataque también será un factor para que Polonia solicite la invocación del artículo 5.

Si parece un accidente, eso definitivamente afectará cómo y si responde la alianza. E incluso si se consideró un ataque intencional, los polacos aún pueden decidir no solicitar la invocación del artículo 5. Aquí es cuando entra en juego el artículo 4 del Tratado de la OTAN.

¿Qué es el artículo 4?

El artículo 4 puede ser invocado por cualquier miembro de la OTAN que se sienta amenazado. Según sus términos, un estado miembro puede solicitar una consulta del Consejo del Atlántico Norte, o NAC, el máximo órgano de toma de decisiones políticas en la alianza de la OTAN.

Una reunión de NAC en sí misma no es inusual. Cada cumbre de la OTAN es una reunión del NAC a nivel de jefes de estado. Y todos los miércoles se lleva a cabo una reunión del NAC a nivel de embajadores en Bruselas.

Pero lo que hace el Artículo 4 es abrir el camino para una reunión especial del NAC para consultar sobre los próximos pasos que debe tomar la alianza. Esto sigue siendo un gran problema, solo que no tiene tanto peso como invocar el Artículo 5.

El artículo 4 se ha invocado varias veces durante la existencia de la OTAN. Fue invocado por Turquía en medio de preocupaciones sobre el terrorismo transfronterizo como resultado de la Guerra de Siria. Más recientemente, fue invocado por ocho miembros de la OTAN en Europa del Este después de la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero.

Polonia está evaluando actualmente si invocar el artículo 4.

Artículo original publicado en The Conversation