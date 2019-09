Policía se opone a héroe de El Paso homenajeado por Trump

EL PASO, Texas.- El presidente estadounidense Donald Trump homeanjeó el pasado lunes como un héroe a un hombre que declaró haber arrojado botellas contra el atacante del Walmart de esta ciudad, el pasado 3 de agosto. Sólo hay un problema… La policía contradice su versión.

En un acto para homenajear a “héroes” del tiroteo de El Paso y otro ocurrido en Dayton, Ohio, Trump dijo que Christopher Grant estaba en el Walmart comprando golosinas para sus hijos cuando Patrick Crusius entró a la tienda y comenzó a disparar. Entonces, añadió el mandatario, Chris “tomó -escuchen esto- botellas de refresco y cualquier cosa que tuviera enfrente, y empezó a arrojarlas hacia el agresor, desviando su atención de los otros clientes y causando que el atacante volteara hacia Chis, y le disparara, por lo que Chris sufrió dos graves heridas de bala”.

En el tiroteo murieron 22 personas, entre ellas ocho mexicanos.

Sin embargo, al revisar el video de aquel día, la policía descubrió que lo ocurrido no coincide con la versión de Grant. “Sus acciones fueron grabadas por las cámaras de vigilancia, y no son como las describe el señor Grant”, aseguró Enrique Carrillo, sargento de la policía de El Paso.

“No estamos menospreciando su reacción, que fue de instinto humano básico, pero equivalen a un acto de supervivencia básico y nada más que eso”.

En diversos medios, Grant contó que vio a Crusius disparar a la gente. “Para disuadirlo, empecé a aventarle botellas… No soy jugador de beisbol, así que una cayó por aquí y otra por allá”. Pero una de las botellas, afirmó, cayó lo suficientemente cerca del atacante para llamar su atención y empezar a disparar a Grant, quien recibió dos balazos cerca de la caja torácica, según el reporte del diario El Paso Times. La familia contó al rotativo que Grant pasó dos días en coma en el hospital y la historia se difundió ampliamente.

Pero Carrillo aseguró, en entrevista con el Washington Examiner, que las cosas ocurrieron de forma muy distinta a lo que narró Grant. No es, subrayó el agente, que Grant haya hecho algo malo, pero no intentó distraer al tirador, como afirma.

Nadie en la Casa Blanca consultó a la policía de El Paso para verificar la historia, dijo Carrillo al Examiner. “Nadie se molestó en revisar con nosotros. Habrían sido informados de que nuestros detectives revisaron horas de video y sus acciones no coinciden con su relato”.

Grant no estuvo presente en la ceremonia donde Trump le rindió homenaje. En su lugar estuvo su madre, Minnie Grant. Aunque él viajó a Washington, fue detenido por el Servicio Secreto, por tener pendiente una orden de arresto, revelaron ABC News y The Washington Post. Se desconoce la razón por la que se emitió la orden. La agencia The Associated Press intentó infructuosamente obtener algún comentario de la familia de Grant. La Casa Blanca tampoco ha comentado sobre las declaraciones de Carrillo.

Con información de AP