Policía revela que el niño de 1 año desaparecido en Georgia está muerto; la madre es nombrada como principal sospechosa y se desconoce su paradero

Se presume que Quinton Simon, el niño de Georgia de 1 año y ocho meses que desapareció hace una semana, se encuentra muerto y su madre ha sido identificada como la principal sospechosa en el caso, dijo la policía el miércoles por la noche.

Nos entristece informar que CCPD y el FBI han notificado a la familia de Quinton Simon que creemos que ha fallecido”, anunció el Departamento de Policía del condado de Chatham .

El departamento nombró a Leilani Simon, la madre de Quinton, como la principal sospechosa de la desaparición y muerte del niño. La joven de 22 años reportó la desaparición de Quinton el miércoles pasado a las 9:00 horas, tres horas después de que lo vieron por última vez en su casa.

Leilani compartió la casa con su novio y con Quinton, el hermano de Quinton de 3 años y los padres de Leilani, quienes tienen la custodia de los dos niños, menciona el NYP.

Leilani no ha sido acusada ni arrestada, dijo la policía.

Perros de búsqueda

El Departamento de Policía del condado de Chatham dio la noticia solo unas horas después de que trajera perros de búsqueda a la casa de la familia en Savannah para "reunir y analizar evidencia".

La policía anunció que la búsqueda de Quinton se convirtió en una investigación criminal el martes.

Leilani le dijo al 911 que creía que alguien se llevó a su hijo de la casa en algún momento antes de las 9 am, después de que ella se despertó con una puerta abierta. Sin embargo, a las 5:30 am de ese día, le envió un mensaje de texto a la niñera de Quinton para que no fuera ese día.

En una entrevista con la policía, la madre de Leilani dijo que no sabe si puede confiar en su hija.

Ella no siempre ha hecho lo correcto”, dijo la madre Billie Jo Howell.

La policía dará una conferencia de prensa el jueves para proporcionar más detalles.

“Sabemos que miles de personas en todo el mundo estarán desconsoladas por esta noticia y compartimos su dolor”, dijo la policía del condado.

La policía mencionó que no conocen el paradero de Leilani Simon. No se sabe con exactitud si han encontrado el cuerpo del pequeño o en qué se han basado las autoridades para confirmar la muerte de Quinton.

