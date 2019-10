Policía mata a tiros a mujer que se encontraba dentro de su propia casa

FORT WORTH, Texas.- Un oficial de policía blanco que mató a una mujer negra dentro de su casa en Texas mientras respondía a la llamada de un vecino sobre una puerta abierta "no tuvo tiempo de percibir una amenaza" antes de que abriera fuego, un abogado para la familia de la mujer dijo.

"No escuchaste al oficial gritar, 'Pistola, pistola, pistola'", dijo el abogado Lee Merritt después de ver un video tomado de la cámara corporal de un oficial de Fort Worth durante el tiroteo del sábado de Atatiana Jefferson, de 28 años. "No tuvo tiempo para percibir una amenaza Eso es asesinato. "

Su familia le dijo a la televisión KXAS que Jefferson estaba mirando a su sobrino de 8 años cuando fue asesinada la madrugada del sábado.

El Departamento de Policía de Fort Worth dijo en un comunicado que los oficiales vieron a alguien cerca de una ventana dentro de la casa y que uno de ellos sacó su arma de servicio y disparó después de "percibir una amenaza". El video publicado por la policía muestra a dos oficiales registrando la casa desde el afuera con linternas antes de que uno grite: “Levanta las manos, muéstrame las manos”. Luego se dispara un tiro a través de una ventana.

Es otra de esas situaciones en las que las personas que se supone que nos protegen en realidad no están aquí para protegernos", dijo la hermana de Jefferson, Amber Carr.

"Sabes, quieres ver justicia, pero la justicia no trae a mi hermana de regreso", dijo Carr.

Una tía, Venitta Body, dijo que la familia no entiende por qué Jefferson fue asesinado.

"Es como desde el momento en que recibimos la llamada, ha sido cada vez más inconcebible y más confuso". Y no se ha hecho nada para eliminar esa confusión ”, dijo Body.

Una gran multitud se reunió afuera de la casa de Jefferson el domingo por la noche para una vigilia después de que manifestaciones anteriores detuvieron brevemente el tráfico en parte de la Interestatal 35.

El teniente de policía Brandon O'Neil dijo el domingo por la tarde que el oficial, que ha estado en la fuerza desde abril de 2018, está en licencia administrativa a la espera del resultado de una investigación y será entrevistado sobre el tiroteo mortal el lunes. Su nombre no fue revelado.

En una breve conferencia de prensa en el cuartel general de la policía, O'Neil confirmó que el oficial no anunció que era policía antes de disparar el tiro mortal y que su incumplimiento es parte de la investigación del departamento.

O'Neil también confirmó que el sobrino de 8 años de Jefferson estaba en la habitación con Jefferson cuando le dispararon. Dijo que representantes del departamento de policía habían hablado con la familia de la mujer y "compartieron nuestra seria y sincera preocupación por esta pérdida indescriptible". Su familia ha dicho que estaba vigilando a su sobrino en ese momento.

O'Neil se negó a responder las preguntas de los periodistas y dijo que el jefe de policía de Fort Worth, Ed Kraus, planea llevar a cabo una conferencia de prensa más profunda el lunes.

James Smith, quien llamó a un número de la policía que no era de emergencia sobre la puerta abierta, dijo a los periodistas que solo estaba tratando de ser un buen vecino.

"Estoy conmocionado. Estoy loco. Estoy molesto. Y siento que en parte es mi culpa ", dijo Smith. "Si nunca hubiera llamado al departamento de policía, ella todavía estaría viva".

Smith dijo que Jefferson y su sobrino generalmente vivían con una mujer mayor, que había estado en el hospital.

"Hace que no quieras llamar al departamento de policía", dijo.

En una grabación de audio de la llamada de Smith que fue emitida por la policía, el vecino dijo que "no era normal" que la casa dejara su puerta abierta abierta durante horas a esa hora del día.

Merritt dijo que la familia de Jefferson espera "una investigación exhaustiva y expedita".

El Departamento de Policía de Fort Worth dijo que lanzó imágenes de la cámara corporal poco después del tiroteo para proporcionar transparencia, pero que cualquier "grabación de cámara dentro de la residencia" no se pudo distribuir debido a la ley estatal. Sin embargo, el video de la cámara corporal lanzado a los medios incluía cuadros fijos borrosos que mostraban una pistola dentro de una habitación de la casa. No está claro si se encontró el arma de fuego cerca de la mujer, y la policía no ha dicho que el oficial que le disparó pensó que tenía un arma. La declaración policial publicada el sábado dijo que solo los agentes que ingresaron a la residencia después del tiroteo encontraron un arma de fuego. La policía no respondió de inmediato a un mensaje en busca de comentarios el domingo.

El candidato presidencial demócrata, el senador Bernie Sanders, pidió el domingo al Departamento de Justicia que investigue.

"Los asesinatos de afroamericanos desarmados tienen que terminar", tuiteó Sanders. "Atatiana Jefferson debería estar viva".

El tiroteo se produce menos de dos semanas después de que un ex policía blanco de Dallas fue sentenciado a 10 años de prisión luego de ser condenado por asesinato en el tiroteo fatal de su vecino negro dentro de su propio apartamento. Amber Guyger, de 31 años, dijo durante su juicio que confundió el departamento de Botham Jean con el suyo, que estaba un piso debajo del de Jean. Merritt también representa a la familia de Jean.