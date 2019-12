Policía halla a menor desaparecido en armario de presunto pedófilo

ALEMANIA.- Un adolescente de 15 años que desapareció hace dos años, fue encontrado en un armario cuando la policía registró la vivienda de un presunto pedófilo.

El menor, nombrado por los periódicos alemanes como Marvin K., fue encontrado con la misma ropa que utilizaba el día que desapareció.

Los vecinos de Recklinghausen, Alemania, dijeron no haber visto al adolescente, pero que ocasionalmente habían escuchado los gritos de un hombre que venía del departamento.

La policía detuvo a un hombre desempleado de 44 años llamado Lars H. bajo la sospecha de compartir imágenes de abuso infantil.

Las autoridades indicaron que no había señales de que Marvin hubiera sido retenido por la fuerza. Cuando desapareció, el menor se encontraba bajo el cuidado de la autoridad local.

Su madre, Manuela, de 53 años, dijo: “Me abrazó muy fuerte y comenzó a temblar. Él dijo “Mamá, llévame a casa. Estuve encerrado durante dos años y medio y no pude tomar aire fresco”. Los dos lloramos. Me tomó de la mano y no me soltó”.

Siempre dije que estaba muerto o en algún lugar donde no podía ponerse en contacto conmigo. Me había imaginado durante dos años y medio cómo sería volver a verlo”.

Marvin tenía 13 años cuando desapareció luego de ser llevado a un hogar de cuidado cercado tras la muerte de su padre.

El pasado 11 de junio de 2017, el adolescente se despidió de sus cuidadores antes de partir para encontrarse con sus amigos en el centro de la ciudad. Su último mensaje de WhatsApp fue enviado a las 11:37 horas, antes de que su teléfono se apagara permanentemente.

La policía visitó la casa de Lars H el viernes por la mañana con una furgoneta y un perro entrenado para rastrear discos duros ocultos de computadoras, sospechosos de contener imágenes de abuso infantil.

En el lugar fueron encontradas bolsas llenas de pañales usados y un olor abrumador a orina. El olor era tan severo que los investigadores debieron portar mascarillas.

Posteriormente, los oficiales abrieron la puerta de un armario, donde el adolescente se encontraba parado en la oscuridad.

“Estoy tan agotado”, dijo a su madre poco después de reencontrarse con él mientras recibía atención siquiátrica.

Lars H. y un hombre de 77 años, que de acuerdo a los informes se trata de su padre, fueron arrestados.

El hombre mayor fue liberado, pero Lars H., se encuentra bajo custodia y hasta el momento se desconoce si será acusado.



