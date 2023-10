Policía encuentra 115 cadáveres en una funeraria de Colorado mientras investigaba malos olores

COLORADO.- Se encontraron al menos 115 cuerpos en estado de descomposición en una instalación de almacenamiento operada por una funeraria en el sur rural de Colorado, después de que los vecinos reportaran olores fétidos que emanaban del lugar, según informaron las autoridades policiales el viernes; una hallazgo que fue descrito como "perturbador".

El propietario intentó ocultar el inadecuado almacenamiento de los cadáveres y afirmó que estaba realizando taxidermia en la instalación, de acuerdo con una carta de suspensión enviada por los reguladores estatales, la cual fue hecha pública el viernes. Hasta el momento, nadie ha sido detenido ni acusado.

Foto: AP / David Zalubowski

La instalación Return to Nature Funeral Home en la pequeña localidad de Penrose había estado sin registrar en el estado durante 10 meses hasta el miércoles, cuando el propietario Jon Hallford conversó por teléfono con un regulador estatal al día siguiente de que se reportaran los olores y la policía iniciara una investigación.

Hallford reconoció que tenía un "problema" en la propiedad, aunque el documento de la Oficina de Registro de Funerarias y Crematorios de Colorado obtenido por The Associated Press no explicaba a qué se refería Hallford con su afirmación de taxidermia ni cómo intentó ocultar el almacenamiento inadecuado de restos humanos.

Los mensajes de texto y las llamadas telefónicas no fueron respondidos en la funeraria, que no tenía correo de voz funcional.

Los funcionarios se negaron a describir la escena dentro de la instalación Return to Nature Funeral Home. Se estaba llevando a cabo un esfuerzo de múltiples agencias para recuperar e identificar los restos en Penrose, una localidad de alrededor de 3 mil habitantes en las montañas al oeste de Colorado Springs.

El viernes, un olor a podredumbre y agrio provenía de la parte trasera del edificio, donde las ventanas estaban rotas. Los funcionarios forenses del condado de Fremont y del cercano condado de El Paso estacionaron sus camiones afuera y discutieron entre ellos mientras caminaban alrededor del edificio.

Foto: AP / David Zalubowski

La funeraria realizaba entierros "verdes" sin productos químicos de embalsamamiento ni ataúdes de metal. Los residentes locales dijeron que olían olores desagradables alrededor del edificio durante meses, pero no le dieron mucha importancia, suponiendo que la causa era un animal muerto o el sistema séptico.

Foto: AP / David Zalubowski

Investigación en curso

Los funcionarios de la funeraria estaban cooperando mientras los investigadores buscaban determinar si había actividad delictiva, dijo el sheriff del condado de Fremont, Allen Cooper, en una conferencia de prensa.

Sin proporcionar demasiados detalles para evitar victimizar aún más a estas familias, la funeraria donde se almacenaban de manera inapropiada los cuerpos fue horrorosa", dijo Cooper.

Algunas identificaciones requerirán tomar huellas dactilares, encontrar registros médicos o dentales y pruebas de ADN, dijo Randy Keller, el forense del condado de Fremont.