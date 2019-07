Policía en EU sugiere disparar contra congresista latina

LOUSIANA, EU.- Dos oficiales de la policía de Louisiana han sido despedidos por una publicación en Facebook llamando a la representante de los EU Alexandria Ocasio-Cortez una "vil idiota" y sugiriendo que la disparen.

El jefe de la policía de

Gretna, Arthur Lawson, anunció las terminaciones el lunes. El oficial Charlie Rispoli fue despedido por un puesto que decía que Ocasio-Cortez "necesita una ronda" y no "el tipo que solía servir", una referencia aparente a que ella alguna vez fue cantinera.

El oficial Angelo Varisco fue despedido por "gustarle" el puesto.

Lawson dijo que se inició una investigación interna luego de que The Times-Picayune / The New Orleans Advocate le informara del cargo. El periódico informó que la publicación de Rispoli incluía una historia falsa que parecía que Ocasio-Cortez dijo: "Pagamos demasiado a los soldados".

Lawson dijo que el departamento se ha contactado con Facebook para ver si hay otros oficiales involucrados.