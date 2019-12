Policía dispara en contra de estudiante armado en escuela de EU

MILWAUKEE.- Un oficial de policía disparó a un estudiante armado en un aula en una escuela secundaria suburbana de Milwaukee el lunes por la mañana después de que el adolescente apuntara con un arma a los oficiales, dijo un jefe de policía.

Los oficiales tomaron medidas para salvar vidas en el estudiante de 17 años de Waukesha South High School, que está bajo custodia y en condición estable, y ningún oficial u otros estudiantes resultaron heridos, dijo el jefe de policía de Waukesha, Russell Jack.

El tiroteo ocurrió después de que otro estudiante le dijo a un oficial de recursos escolares que un compañero de clase tenía una pistola alrededor de las 10:17 a.m., dijo Jack. Dijo que el oficial de recursos fue al salón de clases para confrontar al adolescente y trasladar a otros estudiantes a un lugar seguro. Las autoridades no han dicho si otros estudiantes estuvieron en el aula durante el enfrentamiento que siguió, y Jack no respondió de inmediato a un correo electrónico en busca de claridad.

La policía de Waukesha y los ayudantes del sheriff pronto llegaron a la escuela e intentaron reducir la situación en vano.

"El sospechoso no quitó las manos de su bolsillo y continuó ignorando las órdenes de los oficiales", dijo Jack. “El sospechoso se quitó la pistola de la cintura y apuntó a los oficiales. Un oficial se vio obligado a descargar su arma de fuego, golpeando al sospechoso".

El oficial que le disparó al estudiante es un veterano de 11 años del Departamento de Policía de Waukesha, dijo Jack.

La policía no ha dicho si el estudiante alguna vez disparó su arma. La policía dijo que el tiroteo fue un incidente aislado y que no están buscando otros sospechosos.

Andrew Oresick, de 16 años, le dijo al Journal Sentinel que estaba afuera de su clase de español colgando carteles con otros estudiantes y su maestro cuando escucharon una conmoción.

"Estos niños comienzan a salir corriendo del salón de clases directamente frente a nosotros, y uno de ellos dice:" Tiene un arma ", recordó Oresick. Dijo que su maestra de español los llevó inmediatamente al aula.

Los padres se reunieron afuera y abrazaron a los estudiantes mientras salían de la escuela a unas 18 millas (30 kilómetros) al oeste de Milwaukee. Algunos estudiantes dijeron que se cubrieron debajo de los escritorios y los maestros cerraron las puertas cuando se anunció un simulacro. Le dijeron a los periodistas fuera de la escuela que sabían que no era un simulacro cuando escucharon dos o tres disparos.

Fue realmente aterrador", dijo Alexis Grady, una estudiante de último año, al Journal Sentinel.

La Escuela Secundaria Waukesha North fue puesta bajo llave después de un informe el lunes por la tarde de que un estudiante tenía un arma de fuego, dijo la policía de Waukesha. El oficial de recursos escolares determinó que era posible que el estudiante estuviera dentro de la escuela. Oficiales adicionales respondieron y determinaron que el estudiante ya no estaba en la propiedad escolar.

Los oficiales fueron a la casa del niño de 15 años. Fue detenido sin incidentes y se encontró un arma de fuego facsímil escondida en la casa, dijo la policía. Nadie fue lastimado.

Los tiroteos escolares ocasionalmente han puesto de relieve la respuesta de los guardias y los oficiales de recursos escolares. Los oficiales armados de recursos escolares rara vez han evitado un tiroteo en la escuela.

El año pasado, guardias armados en tres tiroteos en escuelas de alto perfil: Marshall County High School en Benton, Kentucky; Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland, Florida; y Santa Fe High School en Texas - no pudieron detener el alboroto.

En Parkland, el oficial de recursos de la escuela permaneció afuera en lugar de entrar al edificio para atacar al tirador e intentar terminar el ataque.

Los defensores de los derechos de las armas creen que tener más educadores armados y fuerzas del orden en las escuelas ayudará a detener a un tirador en su camino. Los defensores del control de armas sostienen que armar a los maestros y tener más armas en una escuela hará poco para evitar los tiroteos en la escuela y que tales movimientos podrían poner a los niños en mayor riesgo.

Se estima que el 43% de las escuelas públicas tienen un oficial armado de aplicación de la ley en el sitio, según una encuesta realizada por el Centro Nacional de Estadísticas de Educación. La encuesta cubrió el año escolar 2015-16, el año más reciente encuestado. Esa cifra no incluye escuelas con guardias de seguridad privados armados o maestros y administradores que portan armas de fuego.