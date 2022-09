Policía dispara a 2 personas durante una persecución de vehículos en EE.UU.

MISSOURI, EE.UU.- Elementos de la policía dispararon fatalmente a dos personas tras una persecución vehicular en el suroeste de Missouri, según reportaron las autoridades.

La Oficina del Condado de Greene reveló en una declaración que un policía de Ozark intentó hacer que el vehículo se detuviera este sábado, tras sospechar que la persona detrás del volante no se encontraba en condiciones de conducir. No obstante, el conductor huyó. El policía no siguió al vehículo en cuestión, pero informó a otros oficiales al respecto.

Las personas que murieron en el incidente fueron identificados como Timothy W. Shafer, de 37 años de edad, y Donna M. Bailey, de 23 años de edad.

Ambos eran residentes de Lebanon, Missouri.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Después de que el primer policía reportara sobre el vehículo a los otros policías, éste fue visto posteriormente cerca de Highlandville en el Condado de Christian y ahí fue donde comenzó la persecución, puesto que no se detuvo.

El conductor intentó arroyar a uno de los elementos de la Policía del Condado de Christian tras su intento por detener al vehículo.

El hombre y la mujer en el carro hicieron caso omiso a las solicitudes de las autoridades, lo cual forzó a éstos a disparar, terminando así con la vida de Shafer y Bailey, de acuerdo a la declaración por parte de las autoridades.

La investigación del tiroteo continúa. Hasta este lunes, no se ha revelado más información al respecto.

Te puede interesar: "Por no mover un vehículo" sujeto mata a balazos a su hermano en Texas