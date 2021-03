Policía de Nicaragua impide a activistas salir de casa en el Día de la Mujer

MANAGUA.- Un grupo de conocidas activistas de Nicaragua denunciaron este lunes que la Policía Nacional les impidió salir de sus casas, por “una orden” del Gobierno, en el Día Internacional de la Mujer.

“Nos impidieron la salida, nos dijeron que esa era la orden, pidieron refuerzos, llegaron varias mujeres policías, que de forma agresiva nos dijeron que nosotras estábamos ‘hasta donde no es’ (en problemas) por todo lo que habíamos hecho en 2018”, dijo a Efe la presidenta del movimiento opositor Unamos, Suyen Barahona, desde el interior de la casa donde se encuentra retenida, en las afueras de Managua.

En 2018, los grupos feministas estuvieron entre los que mostraron su repudio al presidente Daniel Ortega, luego de que dirigió ataques armados contra protestas antigubernamentales masivas, que dejaron cientos de presos, muertos, o desaparecidos.

Desde ese año, la Policía de Nicaragua tiene una prohibición expresa contra las muestras de rechazo hacia el Gobierno de Ortega, y fuertes restricciones contra las libertades públicas que, según los expertos, violan la Constitución del país.

“Hoy están programadas múltiples actividades (clandestinas) del Movimiento Amplio de Mujeres, pero por el terror que le tiene el orteguismo a las mujeres, decidió asediarlas en sus casas, hay patrullas incluso en mi casa aunque saben que no estoy ahí”, señaló Barahona.

Barahona, quien se mantiene sitiada en una vivienda junto con la también feminista y líder de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, Tamara Dávila, repudió que el presidente ordene que policías mujeres arremetan contra otras del mismo sexo.

“Le dije que era indigno lo que las están forzando a hacer, confrontando a otras mujeres, una de ellas dijo que no estaba forzada, que a nosotras nos financia el imperio (Estados Unidos) para defender a los burgueses, que nosotras éramos unas borrachas, que no teníamos trabajo, y nos amenazaron con quitarnos el celular y llamar a la grúa para que se llevara el carro si no entrábamos”, sostuvo Barahona.

Como producto de las restricciones estatales al menos 115 personas permanecen en las cárceles de Nicaragua desde 2018 y otras 10 ya eran prisioneras desde antes de ese año, en calidad de “presos políticos”, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, cuyo trabajo es reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las restricciones contra los grupos sociales y de oposición se mantienen en Nicaragua, cuando faltan ocho meses para las elecciones del 7 de noviembre próximo, en las que Ortega se jugará 15 años mandato consecutivo tras haber gobernado entre 1980 y 1990, así como 42 años de supremacía en la política local.