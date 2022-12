Policía de Los Ángeles arrestado por compartir "nudes" de su esposa, también policía, con colegas de trabajo

LOS ÁNGELES.- Un oficial de policía del Departamento de Policía de Los Ángeles fue arrestado por compartir con colegas de trabajo y otros hombres fotos de su esposa, también policía, desnuda, dijeron las autoridades.

Brady Lamas, de 45 años, enfrenta seis delitos menores después de que su esposa vio una de las imágenes en su teléfono como parte de un chat grupal, según los fiscales de Los Ángeles.

No sabía que me habían tomado las fotos y no di mi consentimiento para que ninguna de mis fotos se compartiera con nadie”, dijo, según documentos judiciales obtenidos por Los Angeles Times.