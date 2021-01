¿Podría Felipe Calderón ser invitado a la investidura de Joe Biden?

WASHINGTON, D.C.- En las últimas horas, algunos usuarios de redes sociales han difundido la versión de que Joe Biden invitó a Felipe Calderón Hinojosa a su investidura como presidente de los Estados Unidos, acompañada de una foto en la que aparecen juntos.

Esta imagen corresponde un foro organizado por la Universidad de Pensilvania en 2018, a través del Perry World House (PWH), donde ambos coincidieron y participaron en una mesa redonda con con otros legisladores y académicos sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y México.

Sin embargo, sobre la supuesta invitación del ex presidente Calderón a la investidura de Biden, no hay nada confirmado, además de que medios como Reuters han reportado que tradicionalmente este evento no suele contar con líderes o personajes de la política extranjera, sino por lo general los asistentes son personalidades del medio estadounidense, incluyendo artistas.

Cabe resaltar que por ejemplo el presidente Andrés Manuel López Obrador, en los recientes días, comentó que no había recibido invitación a la investidura presidencial estadounidense.

Por esta razón, no parece factible que Felipe Calderón haya sido invitado al evento de Joe Biden.

La foto junto Biden fue presumida por Calderón en redes sociales el pasado mes de noviembre, donde lo decribió como un "hombre honesto".

@JoeBiden se perfila para ser el próximo presidente de EUA. Es un hombre honesto, responsable y conocedor de México, una buena noticia para nosotros. Enhorabuena para nuestros pueblos. Con él he tenido una relación de respeto y aprecio".

Calderón Hinojosa también se ha expresado sobre el aún presidente Donald Trump, a quien etiquetó como enfermo de poder, narcisista y sociópata”, tras los disturbios realizados en Washington por simpatizantes republicanos.