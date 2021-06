Pide Bolsonaro que se deje de pedir mascarilla a vacunados y recuperados de covid-19

BRASILIA.- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pidió este jueves al Ministerio de Salud un estudio de factibilidad para que el uso de mascarilla no sea más obligatorio en personas vacunadas o curadas de la covid-19, un virus que ha dejado en el país más de 482 mil muertes y 17.2 millones de contagios.

El ministro de Salud, Marcelo Queiroga, "va a ultimar un parecer con miras a no tornar más obligatorio el uso de mascarillas para aquellos que estén vacunados o que ya fueron contaminados", declaró Bolsonaro en su programa semanal a través de Facebook y YouTube.

Queiroga, sin dar detalles, confirmó el pedido del jefe de Estado, pero indicó que cualquier determinación al respecto dependerá del avance de las vacunas, de las cuales se han distribuido 103 millones de inmunizantes, alcanzando 71 millones de personas con la primera dosis y 21.4 millones con dos.

Según Bolsonaro, la medida sería para "retirar ese 'símbolo', que, obviamente, tiene solo su utilidad para quien está infectado"

No podemos vivir toda una vida con esa opresión. Si la persona se curó o está vacuna no veo necesidad. ¿Vamos a ser rehenes de la máscara hasta cuándo?", cuestionó Bolsonaro, quien llamó de "hipócritas" a los gobernadores y alcaldes que multan las personas por no usar el tapabocas, pero que "no dan ejemplo".