Perú vacunará más de 240 mil perros tras muerte de mujer por rabia

LIMA, Perú.- El Ministerio de Salud de Perú y el Gobierno de Arequipa, al sur del país andino, han unido esfuerzos para llevar a cabo una amplia campaña de vacunación de más de 240 mil perros, como respuesta a la trágica muerte de una mujer por rabia en esta región, hace dos días.

Con el objetivo de proteger la salud de la ciudadanía y prevenir futuros casos de rabia en seres humanos, las instituciones implementarán la campaña “VanCan 2023”. La meta es vacunar a un total de 248 mil 649 perros en la región de Arequipa en lo que resta del año, según informó el Ministerio de Salud en un comunicado oficial.

El viceministro de Salud Pública, Ricardo Peña Sánchez, anunció: “Por disposición del ministro de Salud, César Vásquez, se movilizó un equipo técnico para brindar la asistencia en la región de Arequipa. Hoy, luego de la reunión sostenida con el Gobernador, se ha logrado poner en marcha el plan de respuesta contra la rabia”.

Cuentan con la asesoría de expertos

El plan ha sido desarrollado por equipos técnicos del Ministerio de Salud y el gobierno regional, y con la asesoría del experto en enfermedades transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Hans Salas.

Los objetivos de la campaña incluyen la difusión de mensajes preventivos, cuidado responsable de mascotas, charlas educativas y la colaboración con instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de Prevención del Delito y la Universidad Católica de Santa María, entre otras.

Además de brindar asistencia técnica, el abastecimiento de insumos biológicos (suero y vacunas), fortalecer las capacidades de los profesionales de la Salud, la revisión del presupuesto 2024 para las acciones referentes a la prevención, entre otras.

La víctima de rabia fue mordida tres meses antes

La mujer de 54 años diagnosticada con rabia falleció este miércoles en el hospital Honorio Delgado de la ciudad de Arequipa, la segunda localidad más grande de Perú, cinco días después de su internamiento y tres meses después de haber sido mordida por un perro callejero en esa región.

La Gerencia Regional de Salud de Arequipa informó, en un comunicado, que la mujer falleció a las 5:45 hora local (10:45 GMT) de este miércoles afectada por la rabia humana, tras haber sido internada el martes en la Unidad de Cuidados Intensivos del referido hospital.

Los especialistas señalan que no buscó atención médica por considerar que las heridas no eran de importancia, pero casi tres meses después comenzó a sentir síntomas y fue atendida por un médico particular, tras lo cual acudió a un centro sanitario, de donde la remitieron al hospital.

Las autoridades sanitarias han establecido un cerco epidemiológico en la zona donde la víctima fue mordida y han identificado a 15 contactos directos que han recibido la vacuna antirrábica, además de haber vacunado a los perros de la zona.

Al respecto, el jefe de Zoonosis de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), Carlos Gonzáles, señaló que el bloqueo sanitario se aplica en Chiguata y en distritos aledaños de la zona.